ENTREVISTA Carolina Bescansa: «La negociación de Gobierno no es una pelea adolescente» Recuperada por Íñigo Errejón para la política nacional, la exdirigente de Podemos exhibe como sello su deseo de pactar un gobierno con el PSOE

La candidata por La Coruña de Más País, la formación encabezada por Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, mantiene que su opción política permitirá el desbloqueo de la situación del país y desoye el enfriamento que le da a la nueva formación las últimas encuestas publicadas.

¿Qué la ha motivado para retornar a la política en este momento?

La indignación ante la negociación que presenciamos para la no formación de Gobierno en julio y septiembre.

Su candidatura ha suscitado malestar sobre todo entre las bases de Podemos. Les llaman incluso «traidores». ¿Qué les parece el apelativo?

Creo que nuestro papel es el de pedir el voto a los que votaron al PSOE, a Unidas Podemos, de la abstención, y que están muy disconformes con la negociación y la convocatoria de elecciones. Alguien tenía que dar el paso al frente y me alegro que sea Errejón para poner una papeleta que tenga como principal valor la responsabilidad.

El resto de formaciones de izquierdas están ignorándolos. ¿A qué cree que se debe la estrategia?

Creo que quien mejor ha dibujado lo que considera qué es Más País es el PP, que lanzó una campaña sucia contra nosotros, porque sabe que si somos fuertes el 10-N es imposible que se produzca ningún acuerdo entre el PSOE y el PP. Es una campaña de injurias y calumnias.

Expónganme qué les diferencia de Unidas Podemos.

Nos comprometemos a formar un Gobierno progresista, esa es la principal razón por la que pedimos el voto. Todas las promesas de PSOE, Unidas Podemos u otros partidos que no estén sustentadas sobre una explicación de cómo formarán Gobierno son papel mojado.

¿Qué errores cree que ha cometido este partido?

El último gran error en estos momentos de Unidas Podemos ha sido no formar un Gobierno de progreso que pudiese tomar medidas que las grandes mayorías sociales necesitan. Seguramente los más acomodados no tienen ningún problema sin Gobierno; son los que necesitan las ayudas a la dependencia o las mujeres en riesgo de violencia machista los que más lo necesitan. Equivocarse en algo tan importante es un error de una irresponsabilidad que merece una alternativa. No nos merecíamos esto. La negociación no es una mesa de póker ni una pelea de adolescentes.

¿No cree que una campaña como la que vivimos, más orientada a Cataluña o Franco en vez de hablar sobre transición ecológica, empleo... les viene peor a ustedes?

Vendría mejor para Cataluña y España que las crisis catalana y territorial no hubiesen llegado al punto que se encuentran. Haber dejado pudrirse la crisis política catalana y llegar al estado de cosas en el que nos encontramos ha sido un error, un callejón de salida y algo que el próximo Gobierno tendrá que empezar a enmendar. Nos compremetemos a poner propuestas muy claras y concretas para la crisis territorial y a hacer la mediación posible para tender puentes de diálogo en Cataluña entre las dos mitades en las que dirigentes irresponsables han querido dividir a la sociedad.

¿Pactaría con un PSOE que activase la Ley de Seguridad Nacional o el 155?

Vamos a ayudar a la formación de un Gobierno que deroge la reforma laboral, inicie la transición energética, ponga el eje feminista como prioridad de país, tenga como norte luchar la precariedad laboral y ponga fin a la sangría de jóvenes que abandonen el país tras una magnífica educación. En Cataluña, que tienda los puentes del diálogo y el entendimiento.