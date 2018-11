Capitán sin rumbo

Actualizado: 10/11/2018 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sabemos aún cuándo serán las próximas elecciones autonómicas pero el Partido Socialista tiene ya candidato. ¿Prematuro? Es bueno estar preparado, como dice Gonzalo Caballero, pero siempre que se tenga claro el proyecto, que no parece que sea el caso. El problema del Partido Socialista en Galicia es más de indefinición política que de personas. De poco sirve tener capitán si el rumbo del barco no está claro. ¿Vamos al Gran Sol o a las Malvinas? Ya veremos, tú arranca el motor y ve tirando. Resulta poco creíble, además, ver a un PSdeG-PSOE tan pendiente de unos comicios que ni siquiera están a la vista mientras siguen jugando al despiste con relación a las municipales que sí están cerca.

¿Van a seguir, como estos tres últimos años, jugando al despiste con las Mareas? Con críticas a sus evidentes fallos de gestión pero acudiendo fieles al silbido del alcalde rupturista de turno. Y no me vale el argumento de la responsabilidad con el municipio, porque en Orense no la han tenido.

Contar con candidato está muy bien, pero da la sensación de que lo que la socialdemocracia gallega de verdad necesita es más responsabilidad. Una formación, por ejemplo, que no cambie cada semana de parecer, o que no pase de ser la más beligerante con el Gobierno de Mariano Rajoy a comerse sapos todos los días tras la llegada al Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez.

De todos modos, tiene mérito tener que defender a diario los bandazos de un Ejecutivo que hace temblar a Navantia cada vez que habla la ministra de Defensa, o que se cruza de brazos mientras se desmantela la industria del aluminio.

Los sondeos del CIS les hacen soñar con tiempos de gloria, pero ya veremos cuando nos llamen a las urnas si es que realmente le han dado la vuelta a la situación o si era todo humo demoscópico.

Mal pronóstico tiene quien se adentra en el bosque sin brújula porque acaba condenado a dar vueltas y a pasar una y otra vez por el mismo punto. Y en el PSdeG siguen caminando sin rumbo.