Caballero ya ve soplar el «viento de cambio» y reprocha a Feijóo que no le comunicase el adelanto electoral

El PSdeG engrasa su maquinaria electoral de cara a los inminentes comicios autonómicos del próximo 5 de abril. En una rueda de prensa, su secretario xeral y candidato Gonzalo Caballero se ha mostrado esperanzado ante una posibilidad de cambio en el Ejecutivo gallego, llegando a «convocar» a los gallegos «a una gran alianza para una Galicia mejor».

«Somos el cambio para Galicia, el cambio en el que se puede confiar, el cambio necesario », ha afirmado este martes, dejando claro que la palabra cambio va a ser uno de los ejes vertebradores de su discurso en las próximas semanas.

Todo ello, a su modo de ver, impulsado por «un viento de cambio» que, afirma Caballero, comparte con él el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Con el líder del Ejecutivo ha podido hablar en las últimas horas, y Caballero ha dejado claro que Sánchez estará en diferentes ocasiones en la Comunida d para intentar conseguir que Feijóo no encadene su cuarta mayoría absoluta consecutiva.

Trató Caballero, no obstante, de hacer una diferenciación entre Sánchez y Feijóo, ya que el último no le llamó para comunicarle el adelanto electoral al 5-A. «Nos enteramos por los medios», ha reprochado el máximo mandatario de los socialistas gallegos. No se quedó ahí, ya que si el cambio va a ser uno de los pilares de la campaña, otro será la censura a las políticas realizadas en los últimos años por el presidente de la Xunta.

«Feijóo incumple una vez más sus compromisos y su palabra. Juega a conseguir algún tipo de ventajismo electoral que le pueda dar los réditos que fue perdiendo a lo largo de sus mandatos», ha subrayado, recordando que el líder popular defendía hasta hace pocas fechas que no se planteaba un adelanto de la cita con las urnas, precipitado tras el anuncio del lendakari Iñigo Urkullu convocando a los vascos a las elecciones antes de tiempo.

«Incumplió su contrato con los gallegos», ha abundado, resaltando los buenos resultados del conjunto de la izquierda en las generales, municipales y europeas del año pasado, donde el PSdeG consiguió terminar en dos de esos comicios por delante del PPdeG. De todas maneras, el escenario electoral en unas autonómicas se antoja diferente , con un PPdeG que se juega repetir o no su mayoría absoluta.

Aun así, Caballero ha recordado que su formación aspira a ser primera opción política en las autonómicas, aunque ha señalado que la competencia electoral será dura. «Estoy preparado para una campaña muy intensa y los ataques feroces del PP porque saben que están arrinconados». Con todo, ha deseado los «mayores éxitos» al resto de opciones políticas del arco de la izquierda y ha vuelto a disparar con la opción de Vox, actualmente sin apenas posibilidades de entrar en el Parlamento gallego.

«Sería positivo que digan si van a ir juntos, si van a sumar una candidatura conjunta con Vox y Ciudadanos», se ha preguntado, al tiempo que ha comparado la manifestación convocada por la sanidad pública el pasado domingo y a la que él mismo acudió con la que se celebraba hace un año en la Plaza de Colón por parte de PP, Cs y Vox a la que también acudiría el propio Feijóo. Ciudadanos no ha invitado a su oferta de alianza a Vox, aunque sí lo ha hecho con el PSOE. De momento, el PP gallego ha rechazado la idea de concurrir juntos el 5-A, aunque aún quedan unos días para poder cerrar este tipo de pactos previos a las elecciones.

Noticias relacionadas Galicia irá a las urnas junto al País Vasco por «responsabilidad»