GALICIA Bromas en la Diputación de Lugo: «¿Amancio Ortega sería un rey mago o un fraile franciscano?» Un cargo del Museo provincial realiza chanzas durante una visita virtual, un día antes de que el fundador de Inditex donara a través de su fundación 63 millones de euros en material para luchar contra el coronavirus

José Luis Jiménez SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 01/04/2020 13:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay veces que hacerse el gracioso tiene muy poca gracia. Que se lo pregunten a Antonio Reigosa, responsable de comunicación del Museo Provincial de Lugo, dependiente de la Diputación, que durante una visita virtual a esta institución pública no encontró mejor oportunidad para hacer bromas sobre Amancio Ortega. Todo sucedió el pasado lunes 30 de marzo, apenas 24 horas antes de que el fundador de Inditex anunciara la compra, a través de su fundación, de 63 millones de euros en material sanitario para combatir el coronavirus.

Como consecuencia del estado de alarma, el Museo tiene cerradas sus puertas pero ha programado distintas visitas virtuales, a través de las cuales un trabajador de la institución realiza comentarios de varias piezas de la colección bajo distintas áreas temáticas. La del lunes estaba referida al «fin de la pobreza». Cuando remata la exposición del guía virtual, Reigosa se presenta, toma la palabra y pregunta: «Amancio Ortega, ¿sería un rey mago, un imperator o un fraile franciscano?» Se hace un silencio y el guía pregunta de nuevo porque no da crédito a lo que escucha. Reigosa la repite y su interlocutor responde adentrándose por voluntad propia en un jardín.

«Pues sería un poco Doctor Jeckyll y Mister Hyde, o Jano, ahora que estamos con dioses romanos, porque por lo que he oído es un poco fraile franciscano en su comportamiento diario, va vestido con ropa informal, no sé si de Zara o no, pero ¿qué ocurre? Igual a la hora de manejar su imperio a lo mejor parece, insisto que no soy investigador ni inspector de Hacienda, que encargaba trabajo a cooperativas a través de intermediarios, comprándoles toda la producción y yéndose a los dos años. Esto son comportamientos más de sátrapa persa que de fraile franciscano. Y Rey Mago... pues hace unos años donó 30 millones de euros a la sanidad pública (...) ¿Qué sucede? Que luego tuvo un juicio por una deuda muy grande con Hacienda».

Esta curiosa conversación estaba disponible para todos los usuarios que quisieran seguirla de manera online, a través de la web de la Red Museística de Lugo, de titularidad pública. Reigosa, funcionario del ente provincial, fue ascendido a responsable de comunicación del Museo con la entrada de los nacionalistas en la Diputación de la mano del PSOE. En la actualidad preside la diputación el socialista José Tomé, alcalde también de Monforte de Lemos.