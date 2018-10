EL PPDEG Puy ahonda en la división de la izquierda y reivindica la senda reformista del PPdeG El portavoz del PPdeG en la Cámara destaca la «estabilidad» del Gobierno gallego y repasa los problemas internos del PSdeG, En Marea y el BNG

«Ser reformistas nos hace un poco aburridos» confesó este martes Pedro Puy con una mezcla de orgullo y resignación. Orgullo por la senda de proyectos que a su entender está llevando a cabo la Xunta desde 2009 y que, como mínimo, ocupará al Gobierno de Feijóo hasta el final de la década. Y resignación al contemplar el deslumbramiento que provoca en la izquierda los «sueños utópicos» que rara vez se hacen realidad. Partidos como el PSdeG, En Marea y el BNG a los que el portavoz de los populares en O Hórreo dedicó parte de su discurso, haciendo hincapié en sus problemas internos y el valor añadido que a su lado supone la «estabilidad» de la Xunta.

Puy hizo referencia al «cambio político significativo» que supuso la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Y estructuró la novedad en cuatro partes. Primero, por ser la primera vez que accede al poder en Madrid un partido que no encabeza el grupo mayoritario en el Congreso; segundo, por no detallar su programa de gobierno; tercero, por apoyarse en formaciones que promueven la «subversión del orden constitucional» y cuarto -en clave autonómica- porque el PSdeG no aprovechó el viento de cola de la moción de censura facilitando la entrada de su secretario xeral, Gonzalo Caballero, en el Parlamento.

Tomada la medida a los socialistas, el popular incidió en la construcción «sin mucho éxito» del espacio de En Marea, a la luz de los muchos candidatos que se presentan a sus procesos internos y la premisa aceptada por parte de muchos gallegos, que ven en «la democracia asamblearia a un modelo menos operativo que la democracia representativa». Incluso saltó a la palestra del caso de la diputada Paula Quinteiro, en el que Puy recurrió a su faceta más irónica para expresar su comprensión hacia Villares por «lo que cuesta cesar a un diputado».

Y palos también para el BNG. El frente, agregó el responsable del PPdeG en la Cámara, sigue ofreciendo «las mismas propuestas» que en 1977: las mismas «bases constitucionales» de tinte nacionalistas, el mismo concierto económico que lastraría a Galicia en más de 9.000 millones, o la misma tarifa eléctrica propia que estudió el Parlamento, y que rechazó por un riesgo de déficit de 160 millones anuales.

Así, Puy alertó de los «síntomas de cierta desaceleración» que comienza a dar la economía gallega y española -a consecuencia de las guerras proteccionistas destapadas por Trump o la subida del precio del combustible- y denunció que para combatirlo no ayudan ni la dificultad de muchos municipios para aprobar sus presupuestos ni la «sucesión de declaraciones contradictorias» de los ministros de Sánchez. De hecho, la Xunta sigue a la espera del retorno de los 198 millones del IVA retenidos por Hacienda, a cuya devolución se comprometió la ministra Montero.

El PP, mientras, sigue dando sostén en el Parlamento a un presidente «que quiere seguir cambiando el país» y otorgando relativa importancia a críticas como las brotaron con la llegada de «A derradeira leición do mestre» a la Comunidad. Algunas despetaron la indignación de los parlamentarios del partido, admitió Puy, pues en algunos casos los diputados contaban familiares asesinados a manos de la dictadura.