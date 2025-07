Feijóo aspira a un gobierno en solitario pero abierto a acuerdos condicionados con Vox y con otros

«O Sánchez o yo». La frase pronunciada por Alberto Núñez Feijóo resume su discurso de proclamación, con el que ha dado el impulso definitivo al PP para lanzarse a por la Moncloa. Sin saber cuándo, eso solo depende de Pedro Sánchez, pero ... con las ideas claras para alcanzar un Ejecutivo que no incluirá a Vox, pero que trabajará en alianzas con todos los grupos parlamentarios. «Quiero un Gobierno en solitario, donde hay que trabajar las alianzas es en el Congreso», ha explicado contundente, dejando claro que no tendrá un Gobierno de coalición y que solo hará un cordón sanitario a Bildu.

Si el sábado su discurso fue en clave interna, Feijóo aprovechó su intervención de este domingo para mostrar a los españoles el contrato con el que quiere lograr su confianza para expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Un contrato de consenso y unidad con el que aglutinar el apoyo mayoritario para gobernar en solitario, alcanzando acuerdos legislativos, pero descartando una coalición con Vox.

«O Sánchez o yo. No hay más. O Sánchez o nosotros. Quiero un Gobierno en solitario, sí. El único gobierno en coalición hasta la fecha no ha funcionado y no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros. Hay que trabajar en conseguir las alianzas en el Congreso», ha señalado Feijóo, convencido de que es posible encontrar acuerdos con todos los grupos parlamentarios. Incluido el PSOE, pero «no con este PSOE. Con el sanchismo es imposible pactar, pero eso no significa que haya que renunciar para siempre a los consensos que España merece».

Noticia Relacionada Las rivalidades internas tras la unidad del PP Paloma Esteban

De hecho, el único cordón sanitario que establecerá el líder del PP será con Bildu «mientras no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore para el esclarecimiento de todos los crímenes». Alianzas con todos, pero con la Constitución como límite, en clara advertencia a los nacionalistas, a los que no consentirá ningún desafío al país. «Fuera de la ley de la Constitución, nada de nada», ha dicho.

«La Presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener», ha resumido Feijóo, contraponiendo su forma de entender la política con la que hasta ahora ha desarrollado Sánchez, al que ha acusado de promover la confrontación entre españoles. «Yo acuso al actual presidente del Gobierno de intentar quebrar deliberadamente la convivencia entre los españoles. Le acuso de de bloquear la concertación política para aprovecharse del enfrentamiento. Le acuso de abandonar la centralidad y de someter a su partido y a España a las minorías en todo», ha afirmado, antes de comprometerse a hacer todo lo contrario si llega a la Moncloa, «a gobernar con límites y con principios y a recuperar el valor de la verdad», auditando «hasta el último séptimo que se haya gastado como especial atención en la adjudicación de obras y servicios». «Hay que detener esta deriva», ha afirmado, «porque el muro entre los españoles ya no existe».

En su intervención, Feijóo ha desvelado diez medidas que serán prioritarias en sus primeros cien días de Gobierno, como la regeneración democrática e institucional, la revisión de impuestos o el refuerzo de la seguridad. Pero no solo eso, también implantará medidas sociales, como un nuevo plan de Vivienda, el incremento de médicos de familia, el control de la inmigración ilegal o la aprobación de una ley de Lenguas para que todos los niños puedan ser educados en español.

También ha anunciado que reformará las leyes que afectan al poder judicial, para «asegurar la separación de poderes». «La renovación de las leyes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del fiscal general del estado garantizarán que no haya comisarios políticos nunca más en nuestro país».

Tareas que ocuparán sus primeros días de Gobierno si los españoles aceptan el contrato con el que espera seducirlos a partir de ahora con el objetivo de alcanzar los diez millones de votos.