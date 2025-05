Esperanza Aguirre: «El Congreso del PP debe acordar que derogará todas las leyes del sanchismo»

Fue ministra con Aznar, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid, donde dejó su impronta liberal. Ahora, Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) presenta un libro -'Una liberal en política' (Deusto, 2025)- que es una memoria política, una defensa ideológica y una llamada de ... atención al centroderecha español.

-Usted quiso fichar a Feijóo como consejero de sanidad en Madrid en 2003 y no la dejaron.

-Lo había fichado, porque Feijóo quería ser consejero de sanidad. Era la persona con mayor experiencia, había sido el responsable del Insalud y él quería venir. Pero me dijo Rajoy -entonces yo era muy disciplinada- que Feijóo tenía que ir a Galicia para suceder a Fraga.

-¿Sigue leyendo 'The Economist' o ha cambiado de fuentes?

-Pues no leo 'The Economist' ahora. La verdad es que, sobre todo, leo redes sociales, lo tengo que confesar. Bueno, y los periódicos, los resúmenes de los periódicos que me mandan.

-Las redes sociales también desinforman.

-Sí, claro.

-Y hay ataques gravísimos.

-Los que me propinan a mí, que me desean la muerte todos los días.

-Cuenta en el libro que Rajoy le dijo en 2003 después de su victoria electoral: «Te quiero un huevo».

-Sí, salió grabado porque estábamos en el balcón de Génova.

-Y cinco años después, en Elche, la invitó a irse con los liberales.

-Sí, pero no me fui. Eso fue, yo creo, un grandísimo error. Porque después de haber perdido las elecciones por segunda vez, en 2008, a Rajoy, que había recibido un PP unido de la mano de Aznar, donde todos -conservadores, democristianos, liberales y hasta socialdemócratas- se sentían cómodos, no se le ocurre otra cosa mejor que decir que los liberales y los conservadores se fueran del PP.

-¿Cómo se pasó de un gran partido que representaba todo lo que estaba a la derecha del PSOE a tres partidos (contando a Vox y Ciudadanos) y a estar en la oposición?

-Pues clarísimo. En 2011, el PP unido tuvo 186 escaños, el récord absoluto que ha tenido la derecha española. Pero en lugar de cumplir el programa electoral, lo que hicimos fue todo lo contrario. Íbamos a bajar los impuestos y los subimos. El ministro de Hacienda presumió de que los íbamos a subir más que Izquierda Unida. Teníamos que derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos. Teníamos que cambiar la elección de los jueces del CGPJ para evitar, como dijo el ministro de Justicia, que los políticos eligieran a los jueces que eventualmente pueden llegar a juzgarnos y se lo hicieron retirar. No me preguntes por qué.

-Le pregunto por qué.

-Ajá, pues no lo sé, pero se lo mandó su jefe.

-¿Cree que Vox es un trocito desprendido del PP o ya es un animal distinto?

-Es un trozo desprendido del PP que en este momento vuela por su lado, pero yo personalmente creo que aunque los llamen extrema derecha lo importante es si el partido es constitucional o no, y yo creo que Vox es un partido constitucional, del que yo discrepo en varias cosas, pero en la que estoy de acuerdo en las principales: la unidad de España, la defensa de las libertades, la defensa de la propiedad, la defensa de la vida.

-En el libro habla del 11M y dice que una hora después usted ya estaba en Atocha. ¿Qué le parece la situación de Carlos Mazón?

-A ver, es una situación muy complicada, pero personalmente creo que en la cuestión de la riada del Barranco del Poyo, la culpa principal la tiene Zapatero por derogar el Plan Hidrológico Nacional. Después la ministra, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, porque teniendo financiada y presupuestada la presa de Cheste no la hizo, lo que hubiera evitado muchísimas muertes. Y no lo hizo. Y luego, porque lo que se ha decidido al parecer es que los ríos tienen que fluir naturalmente y no se pueden limpiar los cauces.

-En el libro señala que Pedro Sánchez ha adoptado los postulados del socialismo del siglo XXI y califica su estilo de caudillista. ¿Por qué cree que España está sufriendo un cambio de régimen?

-Bueno, estoy absolutamente convencida, pero no solo yo. Pedro Sánchez ha tomado todas las instituciones del Estado, todas, una a una. Ha tomado las empresas públicas poniendo sueldazos a sus amigos y permitiendo que los ministros coloquen a sus 'sobrinas'. A ver, no solo eso, es que está está todo el día criticando al Poder Judicial y a la oposición la insulta, la descalifica, nos dice que somos lo peor. ¿Y por qué? Pues porque Pedro Sánchez lo que quiere es el enfrentamiento. Aquí, en España, hubo una cosa maravillosa que todo el mundo admiró, que fue la Constitución del 78, donde se dieron un abrazo los que habían estado en un lado de la guerra civil con los que habían estado en el otro. Y eso fue maravilloso.

-¿Cabe alguna responsabilidad de las derechas en este deterioro?

-Sí. Para mí el problema de las derechas es que hasta ahora no hemos dado la batalla cultural y tengo que decir que yo soy de las que más da la batalla cultural.

-¿Qué es la batalla cultural?

-La batalla cultural es dejar de utilizar el lenguaje de la izquierda y defender nuestro punto de vista de las cosas. Por ejemplo, el relato de la izquierda es que la Segunda República era un régimen idílico donde todo el mundo tenía sus derechos y sus libertades reconocidos y sin embargo vinieron unos clérigos carcas y unos militares golpistas y y lo que hicieron fue dar un golpe de estado, una guerra de tres años y un régimen dictatorial de 40. Bueno, pues eso no es así.

-Este lunes Feijóo ha anunciado que va a haber un congreso del PP en verano.

-Menos mal, porque llevamos siete años sin hacer un congreso ordinario, y eso es realmente, en mi opinión, una vergüenza. No es culpa de Feijóo. Gracias a él se ha convocado.

-¿Qué espera de este congreso?

-¿Qué espero? Pues creo que debe acordar que derogará todas las leyes del sanchismo.