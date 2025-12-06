Suscribete a
ABC Premium

Tribuna en el día de la constitución

'Compromiso, unidad y diálogo'

«Es un día para mostrar orgullo por todo el trayecto recorrido en un marco de convivencia pacífico y ordenado«

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez ABC

TONI PÉREZ

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vivimos tiempos de transformación acelerada en los que la realidad política, social, económica y tecnológica cambia con una rapidez inédita y sin apenas margen de adaptación. El futuro es más actual que nunca y en este contexto de agitación es necesario y urgente recordar ... el fundamento que sostiene nuestra convivencia: la Constitución Española de 1978.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app