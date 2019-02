Sanitat La teleassistència de la Diputació de València ajuda a 26.000 persones mayor de 70 anys o amb mobilitat reduïda El servei de comunicació i emergència incrementa un 30% els usuaris des de 2015 i es complementa amb activitats per a previndre caigudes, activar la memòria, passejar o practicar gimnàstica

Pilar Lázaro viu sola en el seu pis de Benetússer des que va morir el seu marit. Gràcies al “botó roig”, com ella l’anomena, Pilar sap que tan sols amb prémer-lo rebrà ajuda immediata, “així jo estic més tranquil·la i la meua família també”, afirma. Pilar és una de les beneficiàries del servei de teleassistència que ofereix l'àrea de Benestar Social de la Diputació de València, a través de l'empresa Atenzia.

El servei està concebut per a ajudar persones majors de 70 anys o de 65 si tenen un grau de discapacitat del 65%, que visquen soles o amb altres persones amb el mateix risc físic o psicosocial. Més de 26.000 persones s'han beneficiat d'aquest servei de comunicació i emergència des de 2015, coincidint amb l'inici de la legislatura.

El servei de teleassistència consisteix en la instal·lació en el domicili de l'usuari d'una unitat de control remot que poden activar aquestes persones majors, amb mobilitat reduïda i que habitualment viuen soles en cas de necessitar auxili. Aquests dispositius comuniquen amb una central receptora, la de l'empresa Atenzia, atesa per personal especialitzat per a donar resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateixa o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de l'usuari o existents en la comunitat.

Amb només primer el botó d'un polsador portàtil, els més de 17.000 usuaris amb els qui compta actualment el servei poden entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb aquest servei d'atenció telefònica subvencionat per la Diputació de València, a través de l'àrea de Benestar i Salut que dirigeix la diputada Mercedes Berenguer.

Un servei, en què col·laboren la corporació provincial i els ajuntaments, que compta a més amb dispositius perifèrics i de seguretat com a sensors que detecten foc, fum i gas en els domicilis dels usuaris. Així mateix, i sota supervisió i indicació dels treballadors socials dels municipis, els usuaris poden disposar de polsadors especials, dispositius de mobilitat i passivitat i perifèrics de tecles grans, si resulta oportú.

Des de 2015, els operadors del servei de teleassistència han instal·lat més de 5.000 dispositius perifèrics en llars de la província, entre els quals destaquen els 1.857 detectors de foc i fum, els 1.589 de tecles grans i els 1.048 que alerten de possibles fugues de gas.

Activitats complementàries

En paral·lel a la prestació del servei, la Diputació ha posat en marxa un programa d'activitats complementàries que tenen com a objectiu afavorir l'envelliment actiu i saludable de les persones majors que sol·liciten la teleassistència. En 2018 es van organitzar 75 activitats per als usuaris del servei al llarg de la província, fent partícipes a totes les comarques i per a aquest 2019 estan previstes 80. Aquestes activitats són comunicades als usuaris de manera directa a través de les seues terminals i poden confirmar la seua assistència en la mateixa telefonada.

Més de 2.000 persones han participat en xarrades de seguretat en el domicili, tallers de prevenció de caigudes, programes per a activar la memòria, activitats de gerontogimnasia i passejos saludables, entre altres activitats complementàries al servei de teleassistència, que pot sol·licitar-se a l'ajuntament en què estiga empadronada la persona que necessite aquesta ajuda.