El MIM obri la seua 29a edició i convereix Sueca en l'escenari més gran del teatre gestual Del 19 al 23 de setembre la Mostra obri amb una classe magistral de Yves Marc i l'actuació estel•lar dels argentins Poyo Rojo

La Mostra Internacional de Mim a Sueca (MIM) alça este dimecres el teló de la seua 29a edició, articulada amb el lema El moviment que parla, amb una classe magistral del prestigiós Yves Marc; l'estrena en terres valencianes de l'últim muntatge dels argentins Un Poyo Rojo: i els espectacles de carrer En vano, dels sevillans Dansa Mobile, i Mapa de Colectivo Glovo, entre altres.

Fundador en 1975 junt amb Claire Heggen de la companyia Théâtre du Mouvement, Yves Marc, referent europeu del mim contemporani, oferirà demà dimecres a les 19:00h en el Centre Municipal Bernat i Baldoví una classe magistral. Davall el títol De la pantomima tradicional a les arts del mim i del gest contemporani invitarà el públic a recórrer la història amb què ha construït la seua identitat artística actual a través de la gestualitat i la teatralitat del moviment. Un art basat en els principis fundadors dels grans mestres del passat -Etienne Decroux, Jacques Lecoq, Marcel Marceau-, que voreja la dansa dramàtica i el teatre d'objectes, fins a convertir el cos de l'actor en el centre mateix de la creació artística

Jocs de seducció acrobàtica i relacions de poder

En la seua primera jornada, el MIM acollirà també dos espectacles que arriben per primera vegada a la Comunitat Valenciana. Amb deu anys de reeixida marxa, Un Poyo Rojo, companyia de teatre físic per excel·lència a Argentina, recala a Sueca amb el seu espectacle amb el mateix títol amb el qual estan immersos en una ininterrompuda gira internacional. Una obra que mostra el joc de seducció entre dos homes a través d'un duel contemporani de gran precisió que fusiona la dansa, l'atletisme, les acrobàcies i el clown dins d'un llenguatge teatral. Per la seua banda, la companyia sevillana Danza Mobile, fundada en 1995 i reconeguda amb multitud de guardons, el més recent el Premi Max de Caràcter Social, arriba al MIM amb el seu últim muntatge. Reconegut amb el Premi LORCA al Millor Espectacle, Millor Ballarí i Millor Coreografia, En vano s'instal·larà en la Plaça de l'Ajuntament de Sueca per a habitar amb el cos els espais que sorgeixen d'una obra escultòrica en la qual l'important són els buits lliures que hi ha en ella pels quals creuar a un altre lloc.

El MIM inaugurarà també l'exposició Rito. La piel quebrada, del fotògraf Germán Antón, artista que des de fa 20 anys documenta la trajectòria artística de la coreògrafa i ballarina Asun Noales. En aquesta ocasió, el seu objectiu es posa en Rito, una instal·lació ballada de OtraDanza que acull el marc del festival, en la qual dins d'un cercle de caps de jaguar creat per l'artista Susana Guerrero eclosionen i s'obrin com crisàlides els intèrprets Asun Noales i Sebastián Rowinsky. Antón mostra la seua pictòrica fotografia, la seua mirada poètica i elegant d'aquesta simbiosi entre coreografia, escultura i dansa amb imatges carregades de força i simbolisme que captiven i pertorben.

Finalment, els espectadors que visiten la 29a Mostra Internacional de Mim podran també gaudir de Mapa, del portuguès-espanyol Colectivo Glovo. Un espectacle basat en el món dels refugiats i les fronteres, que situa a dos intèrprets en una relació d'aproximació i allunyament, de poder i de revolta, compartint una mateixa premissa comuna: la impossibilitat de frontera amb nosaltres mateixos.