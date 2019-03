Cultura La Diputació de València obri les seues portes amb obres de Sorolla, Kandinski, Genovés i Miró «Tresors de la Diputació» pot visitar-se de forma gratuïta caps de setmana i festius

La Diputació de València compta amb un patrimoni artístic compost per més de 4.000 pintures, escultures, dibuixos i gravats que han anat enriquint la col·lecció fruit de les aportacions de béns i, especialment, de la política de suport als artistes valencians mitjançant pensions i beques. La intenció de la corporació és apropar aquests fons artístics a les valencianes i valencians a través d'exposicions, principalment itinerants.

Una d'aquestes exposicions és ‘Tresors de la Diputació. Art al Palau dels Scala’, una mostra que pot visitar-se de forma gratuïta en el Saló de Reines o Respecte de la corporació provincial des d'aquest dissabte 9 de març i fins al mes de juny. Amb obres de Sorolla, Genovés, Miró, Kandinski, Equipo Crónica, Valdés i Ángeles Marco, entre altres artistes, aquests tresors del patrimoni provincial són un avanç de les diferents exposicions que podran veure's pròximament a les comarques valencianes, algunes ja en itinerància com a ‘Dones en marxa’ o ‘Memòria de la Modernitat’, amb més de 50.000 visites acumulades en municipis com Alaquàs, Requena, Gandia, Alzira i Ontinyent.

La Diputació ha convertit el Saló de Reines en una sala d'exposicions, com va ser quan era seu de la Parpalló. En aquesta exhibeix prop de 40 peces de diferents corrents, des de la tradició fins a l'avantguarda, donant cabuda als nous llenguatges artístics; un pas més en la democratització d'aquests tresors que es va iniciar amb la creació de la OFITEC, Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic, en la present legislatura.

Imatge de la mostra - ABC

Salva Calabuig és un dels conservadors de l'àrea de Patrimoni i comissari de l'exposició que podrà visitar-se de forma gratuïta els caps de setmana i festius de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. “La creació d'una oficina que s'encarrega de l'ordenació, conservació i difusió del patrimoni artístic de la Diputació ha permés disposar de més recursos humans, amb restauradors, conservadors i tècnics culturals, per a apropar l'art a les comarques”, destaca Calabuig.

En l'actualitat hi ha al voltant de 200 obres “rodant pels municipis valencians”, assenyala el comissari de ‘Tresors de la Diputació’, una mostra que obri les seues portes a València i que podrà visitar-se en els pròxims mesos, com és el cas també de ‘Memòria de la Modernitat’ a Sagunt, a partir de l'11 de març, i ‘Dones en Marxa’ al Castell d'Alaquàs. Cal afegir les activitats culturals que reforcen l'oferta artística, com a diàlegs amb les obres, visites guiades nocturnes o tallers amb col·legis i famílies.

Futures exposicions

El recorregut per ‘Tresors de la Diputació’ avança el contingut de futures exposicions amb els “rics i variats” fons artístics de la Diputació. Des del cos humà i el nu femení de Sorolla fins a l'obra gràfica d'artistes com Saura i Rierol, la mostra del Saló de Respecte de la Diputació avança diferents temàtiques com a essència de les exposicions que vindran i que “poden comptar amb una espècie d'avançada o reclam en aquesta sala expositiva de Plaza Manises en paral·lel a la seua exhibició en els espais municipals”.

El comissari de ‘Tresors de la Diputació’ repassa les temàtiques d'una mostra que inspira present i futur, a través de blocs com el dels pensionats de la corporació, amb obres de Mariano García Mas i Bernat Ferrándiz, primers becats per la institució en escultura i pintura; obres dels anys 20 i 30, amb peces de Balbino Giner; la postguerra dels Zamorano, Genovés i Michavila; l'escultura contemporània de Manolo Valdés i Ángeles Marco; l'abstracció i informalisme que representen Miró i José Guerrero; les geometries de Yturralde i el veneçolà Cruz Díez; i el llegat d'Alfons Roig, amb joies com la tinta xinesa de Kandinski en la seua etapa alemanya, un Sempere nouvingut del Reina Sofia, i un Millares molt peculiar pel seu colorit.

La mostra la completen quatre Sorollas, entre aquests ‘Pescadores valencianes’, diferents paisatges i ‘L'intrús’ d'Equipo Crónica, una peça icònica de 1969 que obri el camí d'una exposició protagonitzada únicament per obres d'artistes valencians pertanyents al patrimoni de la Diputació.