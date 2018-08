València El Circuit Ricardo Tormo culmina les obres de recondicionament de la pista del Gran Premi L'equip de manteniment ha renovat l'àrea d'escapament exterior per a augmentar-ne la profunditat i la seguretat

El Circuit Ricardo Tormo ha finalitzat dues setmanes de treballs en la pista del Gran Premi per tal de recondicionar alguns pianos i les escapatòries de les revoltes Bernat Martínez i Champi Herreros.

Les obres s'han centrat a modificar els pendents dels vorals exteriors de la revolta Doohan, la segona del traçat valencià; la cinquena; la revolta Ángel Nieto, la sisena, i la revolta Bernat Martínez, la huitena de la pista de Cheste.

A més, s'ha construït un vial d'una amplària de tres metres que permetrà als pilots reprendre la carrera en el cas que patisquen una eixida de pista en la revolta Bernat Martínez, l'octava que dóna accés a la zona més revirada del traçat.

Així mateix, aprofitant aquestes jornades en les quals no hi ha hagut activitat esportiva, l'equip de manteniment ha renovat l'àrea d'escapament exterior de la revolta novena per a augmentar-ne la profunditat i, així, la seguretat.

En la revolta Champi Herreros, la que dona accés a la revolta final, s'hi instal·larà una nova protecció que n'incremente la seguretat.

Finalment, tal com indica la normativa de la Federació Internacional de Motociclisme, s'ha indicat amb un triangle blanc l'inici i el final de cada un dels pianos que envolten la pista.