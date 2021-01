Restricciones en Alicante: la Policía disuelve cinco fiestas y detecta cachimbas en un bar en la noche de Reyes

D. A. ALICANTE Actualizado: 06/01/2021 14:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Agentes de la Policía Local han disuelto en la ciudad de Alicante cinco fiestas en viviendas en las que se incumplían las restricciones por el coronavirus durante la noche de Reyes, además de detectar el uso de cachimbas en un establecimiento hostelero y denunciar a 21 personas por infracciones y desobediencia del estado de alarma.

Las sanciones serán para los dueños de las viviendas en las que se celebraban las reuniones y que causaban molestias a los vecinos. Las fiestas han sido interceptadas en la Plaza Florida Portazgo y en las calles Recadero de los Ríos, Pedro Ferrándiz y Francisco Escolano, ha informado el consistorio en un comunicado.

En los controles preventivos de tráfico, el Servicio Nocturno y la unidad Fox han intervenido a personas que no han justificado su desplazamiento y han impuesto ocho actas por no llevar mascarilla y once por incumplimiento del toque de queda.

Durante toda la noche de Reyes, los agentes han organizado un dispositivo para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Así, han vigilado las carpas donde estaban los Reyes y han desplegado controles para prevenir fiestas, botellones y evitar aglomeraciones.

En el dispositivo de vigilancia del cierre de los locales de hostelería y restauración y el cumplimiento de aforos y medidas de seguridad, los agentes han sancionado a un local que estaba utilizando cachimbas, que fueron retiradas. El responsable del establecimiento ha sido denunciado.

En concreto, en el control organizado en la avenida de Dénia, la Policía Local ha denunciado a cinco personas por conducir bajo las influencias del alcohol, con la apertura de diligencias judiciales y administrativa, así como a dos conductores que han dado positivo en las pruebas de alcoholemia en avenida de México y en Princesa Mercedes.

En materia de auxilio, la Policía Local ha atendido a dos personas. Además, una persona que había sufrido una caída en la calle Álvarez Antón en la vía pública ha sido atendida por los servicios sanitarios, así como una anciana en su domicilio situado en Fiscal Miguel Gutiérrez.

Asimismo, los agentes han recuperado un vehículo robado, localizado en la calle Hondón de las Nieves.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha apelado a la responsabilidad "en estos momentos tan críticos de la pandemia, la sensatez y conciencia de los ciudadanos".

"Seguimos peleando contra el coronavirus con cientos de nuevos contagios, y no se pueden celebrar fiestas, no debemos relajarnos ni descuidarnos con las medidas preventivas obligatorias", ha afirmado, y ha remarcado que el virus "sigue estando más presente que nunca en nuestras vidas y los hospitales en una situación muy difícil".