Política Podemos debate si elegir antes o después de elecciones a su nuevo líder en la Comunidad Valenciana La idea desde la organización autonómica es celebrar una asamblea en dos partes y no posponer el relevo

Podemos se encuentra decidiendo durante estos días cuándo celebrar la Asamblea Ciudadana de la que tendrá que salir la nueva dirección en la Comunidad Valenciana. La convocatoria depende del actual secretario general, Antonio Estañ, quien anunció que inicialmente se preveía para octubre. Una fecha en la que se pensó incluso teniendo en cuenta que podría tener lugar la repetición de elecciones generales, pero que no convence a algunas voces dentro del partido.

Ya entonces, algunos cargos como Pilar Lima, quien encabeza el sector afín a Pablo Iglesias, manifestaron que no era el momento más adecuado al estar tan condicionado todo por el escenario nacional. Por ello, será en las próximas jornadas cuando se tome una decisión definitiva entre la cúpula estatal y la valenciana, las cuales mantienen conversaciones al respecto.

La organización nacional ha de encajar los plazos en el caso de que se celebren primarias (lo cual finalmente podría no ocurrir), por lo que el proceso en la Comunidad Valenciana se encuentra condicionado a ese.

La idea que manejan desde la cúpula autonómica es dividir la asamblea en dos partes: una dedicada a los acuerdos marco que podría celebrarse a principios de octubre, y otra en la que se escoja al nuevo líder y al resto de la dirección más adelante. Aunque Estañ es partidario de dejarla para finales de ese mismo mes, no está claro todavía el acuerdo al que llegará con Madrid. En el caso de que no fuera así, tratará de conseguir que se posponga a inmediatamente después de elecciones para no alargar el proceso.

Existe incertidumbre sobre cómo afrontarán los morados esta asamblea, si apostando por una lista unitaria para la que suena Naiara Davó como número uno o una batalla con algún perfil afín a Pablo Iglesias como la propia Lima.

Además, tendrán que abordar el debate sobre si concurrir o no conjuntamente con Compromís a las generales, una opción a la cual se encuentran abiertos pero no hay ofertas oficiales encima de la mesa.