Multan con 4.200 euros a un restaurante que dio comida gratis a familias sin recursos en el confinamiento

La Policía Local de Valencia ha impuesto una multa de 4.200 euros al propietario del restaurante La Lusitana Tasca, ubicado en el barrio de El Cabanyal, por repartir comida gratis a familias sin recursos durante el confinamiento por el coronavirus. Así lo ha denunciado Javi, el propio damnificado, en un vídeo en redes sociales.

En él explica que, al declararse en estado de alarma y tener que cerrar su establecimiento, se dio cuenta de que tenía mucha comida en stock y quiso donarla a colectivos y gente vulnerable del barrio. «Me puse en contacto con Cruz Roja, con centros de salud, con trabajadores sociales y con la Policía Local para ver cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo. El día 17 de marzo hicimos un reparto de 84 raciones de comida para familias que vinieron al local a recogerlas cada 10 minutos manteniendo la distancia de seguridad y todos nosotros con nuestros EPIS (equipos de protección)», relata.

A las 16.30 horas finalizaron la entrega e, indica, se personó la Policía Local. «Vinieron con un tono amenazante y le dijeron a una compañera voluntaria que se dejara de hacer la buena samaritana y a mí me amenazaron con cerrarme el negocio», asegura.

El propietario del restaurante defiende que no estaban realizando ninguna actividad ilegal porque el BOE (Boletín Oficial del Estado) lo contemplaba. Pero un agente, señala, le respondió que «le daba igual lo que pusiera en el BOE» y que si no tenían permiso de Delegación del Gobierno no podían estar ahí.

«Durante la pandemia hemos seguido utilizando el local como lugar de almacenaje y distribución de alimentos que donaban vecinos del barrio y quiero denunciar que esto ha sido un abuso de autoridad y que el Ayuntamiento de Valencia se dé cuenta de que es un error», comenta en el vídeo.

Otra de las voluntarias, Araceli, también trabajadora del centro de salud de El Cabanyal, insiste en que previamente a la acción de entrega de comida comprobaron con que se iba a cumplir con todo lo relativo a la distancia, la seguridad y la protección que marcaba el BOE. «De conocer los hechos, el Ayuntamiento no habría puesto esta multa», señala.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha salido al paso de la denuncia en su cuenta de Twitter este martes para afirmar que el consistorio revisará las multas impuestas: «No tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad. Parece que la sanción tuvo lugar en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose. Se revisarán los hechos y se actuará conforme a ley y a la lógica humanitaria».