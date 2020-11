Ley Celaa El ministro de Cultura distingue entre valenciano y catalán como lenguas diferenciadas Una plataforma subvencionada por la Generalitat de Cataluña pide a los partidos «catalanistas» que exijan la dimisión de Rodríguez Uribes y un boicot al Gobierno

J. L. Fernández ALICANTE Actualizado: 11/11/2020 18:29h

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha difundido en Twitter algunos mensajes en los que distingue entre valenciano y catalán como lenguas diferenciadas, lo que ha suscitado una reacción contundente de la Plataforma per la Llengua -subvencionada por la Generalitat de Cataluña-, que exige su dimisión y un boicot al Gobierno de Pedro Sánchez.

El primer tuit que ha soliviantado a esta entidad, de la semana pasada, decía lo siguiente: «Europa habla alemán, francés, italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. España, también».

Europa habla alemán, francés, italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano...Europa es fuerte con el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. España, también. — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) November 6, 2020

Esta opinión del máximo responsable de Cultura representa -a juicio de la Plataforma per la Llengua «una provocación gratuita» que además «ha traspasado todos los límites de lo que se puede considerar tolerable, especialmente teniendo en cuenta que se trata del titular del Ministerio que debería velar por la protección, promoción y difusión de la lengua catalana en todo el Estado español».

Esta nueva polémica surge al hilo de la Ley Celaa, que excluye al castellano como lengua vehicular en la aulas y ha generado un fuerte rechazo entre amplios sectores de la comunidad educativa y la población en general.

Aunque desde la Plataforma per la Llengua protestaron de inmediato con la «fragmentación» del catalán, el ministro Rodríguez Uribes insistió en esa misma idea de distinguir el valenciano como idioma, en un mensaje más largo. «Cada día estoy más convencido de la importancia del Derecho (democrático, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, sino para que todo el mundo entienda su dimensión performativa y normativa. El Derecho puede decidir que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente».

Carta a partidos

Ante esta «insistencia inaceptable», la autodenominada «ONG del catalán» ha enviado una carta a los portavoces del Congreso y el Senado de ERC, Junts, PDeCat, CUP, En Comú Podem, Compromís i Més per Mallorca para instarlos a pedir formalmente el «cese inmediato» del ministro.

También piden a estas formaciones políticas a que se comprometan a «no colaborar con ninguna iniciativa del actual Ejecutivo español hasta no obtener la rectificación y a que paren todos los ministerior su actual política acientífica de fragmentación de la lengua». Como ejemplos, señalan las webs y las aplicaciones electrónicas de los servicios públicos españoles y aseguran que casi la mitad (el 44,33%) contienen algún contenido que separa entre catalán y valenciano.