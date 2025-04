Hoy es un 9 de Octubre atípico. Distinto por especial. Diferente por emotivo. Único por sentido. Y es que en este Día de la Comunidad Valenciana que celebramos hoy encontraremos sentimientos contrapuestos. Por un lado, la alegría de festejar juntos castellonenses, valencianos y alicantinos todo aquello que nos une como territorio y sociedad, y por otro lado, la tristeza por el enorme e irreparable impacto que la irrupción de la maldita pandemia del coronavirus ha supuesto en nuestras vidas. Por ello, el primer recuerdo en este 9 de Octubre tiene que ir sin duda a los caídos. A esas 1.680 personas , que con nombres y apellidos, nos han dejado por culpa de esta enfermedad. A ellas, y a sus familias, les debemos muchas cosas: respeto, solidaridad, empatía, consideración, etc. pero sobre todo una: no las podemos olvidar. Su recuerdo debe permanecer para siempre en la memoria de la sociedad de nuestra región. No pueden caer en el ostracismo. Su homenaje y evocación constituyen un deber como sociedad, y será nuestra responsabilidad, tanto de las instituciones como de los ciudadanos, cumplir con esta obligación. Es la deuda moral que hemos contraído con todos ellos.

Pero no sólo tenemos una cuenta pendiente con las víctimas y sus familiares, sino también con todos aquellos que estuvieron y siguen estando en la primera línea de combate contra el virus. Por todos ellos, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, desde la esfera institucional e individual, para tratar de contrarrestar y acabar con esta pesadilla que nos asola. Porque hoy, 9 de Octubre, nuestros hospitales , centros de salud , residencias de mayores , etc, siguen al pie del cañón, mirando cara a cara al virus. Celebremos esta fiesta desde la responsabilidad y la prudencia para no contribuir a agrandar el mal.

Traslado de un enfermo en Alicante JUAN CARLOS SOLER

En este 9 de Octubre que festejamos las tres provincias tampoco podemos obviar a los que peor lo están pasando. A ese pequeño empresario que ha tenido que cerrar, a esa persona que se ha quedado sin empleo, a ese joven cuyo proyecto de vida se ha torcido. Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de generar el marco social y económico necesario e idóneo para que todos aquellos que han sufrido de algún u otro modo las terribles consecuencias de la pandemia puedan salir del atolladero en el que se encuentran. Para ello, la lealtad institucional, la búsqueda de amplios consensos y la necesidad de dejar atrás cualquier planteamiento sectario serán los elementos centrales para servir y ayudar a los que más lo necesitan.

Castellonenses, valencianos y alicantinos de las tres provincias: que nada ni nadie nos separe. Que ninguna barrera nos obstaculice nuestro proyecto común de convivencia y concordia. Feliz 9 de Octubre. Feliz Día de la Comunidad Valenciana a todos.

Luis Barcala es alcalde de Alicante