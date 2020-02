Puertas giratorias El Gobierno oculta el pasado como diputado y portavoz del PSOE del nuevo presidente de Puertos del Estado La reseña del nombramiento obvia los cuatro años de Francisco Toledo en el grupo socialista de las Cortes Valencianas

Alberto Caparrós VALENCIA Actualizado: 25/02/2020 17:28h

El Gobierno ha ocultado el pasado del nuevo presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, como diputado socialista. El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este martes y a propuesta del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, el nombramiento de Toledo.

En la reseña del Ministerio se evita precisar la etapa de Toledo, hasta hoy presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, en el grupo socialista en las Cortes Valencianas. En concreto, el nuevo máximo dirigente de los puertos españoles es militante del PSPV-PSOE y en el año 2011 encabezó la candidatura por la provincia de Castellón a las elecciones autonómicas.

Toledo sustituye en el cargo a Salvador de la Encina, también es diputado socialista en el Congreso por la provincia de Cádiz.

En las referencias de los acuerdos tomados en el Consejo de Ministros que difunde el Ejecutivo en la página web de la Moncloa tampoco hay rastro del pasado político de Toledo.

Considerado próximo a José Luis Rodríguez Zapatero, fue portavoz adjunto de su grupo en las Cortes Valencianas hasta 2015. Ese año, tras la llegada a la Generalitat de su partido, Ximo Puig le nombró presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Este lunes asistió a s u último acto oficial con tal cargo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), protagonizada por el expresidente del Gobierno Felipe González.

Toledo es otro de los exdirigentes socialistas que logra un cargo público en el ámbito económico del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, como ha sucedido con la que fuera ministra Beatriz Corredor, situada al frente de Red Eléctrica Española.

En su nota oficial, el Ministerio obvia la trayectoria política de Francisco Toledo, nacido en Castellón de la Plana en 1962, Licenciado y Doctor en Matemáticas por la Universitat de València donde es profesor desde 1985 hasta 1991 que pasó a incorporarse a la Universitat Jaume I, de la que es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1998.

«Experiencia en gestión»

El Gobierno recalca que «como experiencia en gestión cabe reseñar, por una parte, que ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón desde septiembre de 2015 hasta la actualidad, periodo en el que PortCastelló se ha convertido en la Autoridad Portuaria más rentable, respecto a fondos propios, y ha crecido el doble que la media del sistema portuario».

Por otra parte, subraya la nota oficial, en la Universitat Jaume I fue Rector en el periodo 2001-2010, Vicerrector de Investigación y Planificación en 1997-2001 y Vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación en 1995-1997. Como Rector impulsó el primer plan de imagen y comunicación de una Universidad española y el Plan estratégico y Sistema de Dirección Estratégica que condujo a la obtención del máximo sello europeo de excelencia en gestión, el EFQM 500+, sello que se ha ido renovando sucesivamente. Además, presidió la Red de gabinetes de comunicación de las Universidades Españolas desde 2002 hasta 2010.

Además, según abunda el comunicado del Ministerio de José Luis Ábalos, Toledo fue presidente del Comité Organizador de la 11th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert System. Toledo ha sido distinguido también como Doctor Honoris Causa por la Universidad Ricardo Palma de Lima (Perú) y ostenta la Medalla de Oro Machu Pichu, otorgada por el Instituto Nacional de Cultura de Perú.