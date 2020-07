Agua El Gobierno propone un recorte del 30% del caudal de los trasvases Tajo-Segura La Diputación de Alicante alerta del «ataque» a la agricultura y Ximo Puig destaca que se mantienen las transferencias sin valorar cantidades

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha presentado un informe que plantea recortar de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua (casi un 30%) los trasvases mensuales del Tajo al Segura cuando los pantanos de la cabecera estén por debajo del 35% de su capacidad. Una propuesta que «atenta gravemente contra toda la estructura socioeconómica de la provincia de Alicante», según la vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, Ana Serna.

No ha sido la única reacción, ya que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha enfatizado en que la posición del Consell, sobre Tajo-Segura, es «absolutamente favorable a que el trasvase esté garantizado» y ha subrayado que «en estos momentos todas las informaciones» que llegan desde el Gobierno es que «por supuesto, está garantizado». No obstante, no he entrado en el fondo del asunto de este posible recorte de caudales.

En el citado informe ministerial, también se ha planteado que se eleve el umbral de aportaciones acumuladas en el nivel 1 desde los 1.200 a los 1.400 hectómetros cúbicos.

El estudio, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), y los planes del Ejecutivo constituyen un «nuevo ataque» al trasvase por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya ministra del ramo Teresa Ribera «tiene claro que quiere acabar con la llegada de agua del Tajo a la provincia de Alicante», según al diputada Serna.

A su juicio, esta merma en las transferencias hídricas representaría un «gravísimo perjuicio» si finalmente se lleva a cabo «en sectores tan importantes como el turismo, la agricultura o la industria, que están condicionados por los aportes de agua del trasvase».

En este sentido, la diputada de Ciclo Hídrico ha destacado que el 66% de la superficie regable de la provincia de Alicante depende del trasvase Tajo-Segura y que un millón de habitantes se abastecen gracias a esta infraestructura. Además, ha recordado que el coste energético de trasvasar agua es cuatro veces inferior al coste energético de desalarla.

Mantenerlo

Serna ha anunciado que el equipo de Gobierno de la institución provincial -PP y Ciudadanos-, trabaja en una moción, para el pleno de agosto, en la que solicitará al Gobierno de España que mantenga las condiciones y las reglas de explotación pactadas en el Memorándum del trasvase Tajo-Segura.

Por su parte, el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha defendido también el mantenimiento de las normas de explotación del trasvase.

Al respecto, ha recordado en un comunicado que los caudales del Tajo son la garantía de supervivencia del campo ilicitano y por ello ha considerado como «absolutamente necesario» que se mantengan las aportaciones establecidas sin que se produzca ningún tipo de recorte.

«Insisto en que el trasvase Tajo-Segura es imprescindible, irrenunciable e insustituible, es la garantía de supervivencia del campo», ha enfatizado, además de incidir en que la cantidad máxima mensual a trasvasar debe mantenerse en los actuales 38 hectómetros.