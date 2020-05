La Generalitat pide formalmente el pase de la Comunidad Valenciana a la fase 2

Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 26/05/2020 19:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado que este lunes pidió formalmente el pase del conjunto de la Comunidad Valenciana a la fase 2 de la desescalada del confinamiento por coronavirus. Una solicitud que ya avanzó que trasladaría esta semana tras descartarlo la pasada debido al aumento del índice de reproducción básica (el número de nuevos casos por contagiado) en el territorio. Actualmente se sitúa en el 0,84, por lo que ha bajado y ya no roza el 1 como días atrás. Aun así, puede variar en cualquier momento.

La petición, según ha comentado, va argumentada «con datos positivos que avalan ese avance» y en ella se ha incluido la necesidad de flexibilizar los desplazamientos a segundas residencias situadas en provincias limítrofes. «Pero no sabemos la decisión que va a adoptar el Ministerio», ha señalado, para añadir que «parece ser que aún no se podrá llevar a cabo». Los criterios que van a analizar, ha remarcado, son numerosos, y no sabe «qué peso va a haber para cada uno de ellos».

Una situación excepcional se dará con el Rincón de Ademuz. A partir de esta tarde o este miércoles, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se les aplicará la movilidad dentro de la fase 2, de modo que sus habitantes podrán trasladarse a Teruel para cubrir las necesidades de servicios que requieran (hasta ahora no podían moverse ni a Cuenca ni a Teruel).

La consellera de Sanidad no ha entrado en la polémica sobre la divergencia de datos de muertos por Covid-19 entre los de su departamento y los del Ministerio, pero ha defendido los de la Generalitat. «Los datos que damos desde la Conselleria sobre los fallecidos ha sido muy transparentes: por vínculo epidemiológico, en residencias y con PCR y sin PCR, etc.», ha apuntado

Respecto a la publicación en la web de las cifras de coronavirus por municipios, Barceló ha indicado que se encuentran resolviendo las cuestiones técnicas para que se puedan ofrecer y que el cambio de criterio ahora -tras prometer que lo iban a hacer hace meses- se debe a que en su momento vieron «estigmatización en personas que se desplazaban y salían de casa dentro de su localidad».

32 nuevos casos y 4 muertos más

En cuanto a la actualización de datos de este martes, la Comunidad Valenciana ha registrado 32 nuevos contagios de Covid-19 por PCR, que elevan el total a 11.112, y cuatro fallecidos más en las últimas 24 horas (1.417 en total), así como 168 altas.

Según ha expuesto Barceló, 8 de cada 10 diagnosticados desde el inicio de la pandemia ya no están activos. Actualmente, hay 29 personas ingresadas en la UCI, cuatro menos que el lunes, mientras que el número de hospitalizados es de 209 (12 menos que el día anterior).