La Generalitat evita detallar la previsión para contratar a los 1.200 «rastreadores» del coronavirus que prometió

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha evitado este martes detallar con exactitud la previsión para contratar a los 1.200 «rastreadores» que la Generalitat prometió en Atención Primaria para realizar el seguimiento de contactos del coronavirus entre los pacientes que dieran positivo: 600 enfermeras, 334 auxiliares administrativos, 185 celadores y 91 técnicos en cuidados Auxiliares de Enfermería.

Hasta el momento, únicamente se tiene pensado incorporar a 615, tal como ha admitido la titular de Sanidad. La mitad de los anunciados. El resto, no se sabe. Lo único que ha concretado Barceló es que se irán sumando en las próximas fases en función de las necesidades asistenciales de trazabilidad y también para cubrir vacaciones de profesionales durante los meses de verano. «No tenemos tantísimos casos posibles» de Covid-19, ha comentado.

En cuanto a los médicos, ha indicado que tendrán que esperar al 15 de junio porque en este momento no cuentan con tantos profesionales para su incorporación debido a que se encuentran esperando a que los residentes acaben su formación.

En cuanto a los hospitales de campaña, no se tiene previstó ningún uso más allá del que se le está dando ahora y en caso de un rebrote. Actualmente, se están llevando a cabo pruebas de seroprevalencia, pruebas PCR o extracciones se sangre y en algunos casos se pasa consulta consulta de seguimiento de personas a las que se ha dado el alta.

Barceló también ha criticado a Ribera Salud, empresa concesionaria de la gestión de los departamentos de salud Elx-Crevillent y Torrevieja, por desplazar trabajadores al Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Motivo por el que la Conselleria anunció la apertura de un expediente informativo.

La respuesta a las peticiones de información ya ha sido recibida, pero la consellera de Sanidad ha señalado que no ha sido «satisfactoria». Les han comunicado que se trataba de profesionales voluntarios para participar en un proyecto, pero en opinión de Barceló la decisión se tendría que haber trasladado a su departamento. «Ha faltado comunicación», ha sostenido.

No cabe ningun tipo de sanción porque no hay infracción, ha comentado, «pero ese no es el camino que ha de seguir una concesión de una administración publica».

Las altas aumentaron en mayo un 78%

Los datos de este martes siguen reflejando una tendencia positiva sobre la evolución del coronavirus y se trata del tercer día consecutivo sin muertos en la Comunidad Valenciana, por lo que se mantiene la cifra de 1.432 desde el inicio de la pandemia. Mientras, que ha habido 83 nuevas altas y se han detectado 10 positivos nuevos confirmados con pruebas PCR.

El total de contagios llega así a 11.238, y además actualmente hay ingresadas 167 personas (una menos que este lunes) y solo 23 de ellas están en la UCI.

El balance que ha ofrecido Barceló desde el pasado mes de mayo revela la senda descendente de su incidencia: las altas aumentaron un 78 % y tanto las hospitalizaciones como los ingresos en UCI se redujeron drásticamente, un 82 y un 84 %, respectivamente.