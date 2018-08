Franco y «The Walking Dead»

Actualizado: 24/08/2018 14:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Palacio presidencial 00:05 del día F. Un hombre con una larga coleta le dice al responsable de seguridad que tiene una cita con el Presidente. Cuando le abren la puerta del despacho presidencial, un hombre al fondo se quita unos auriculares y comenta “The killers son la leche, ¡bienvenido amigo! Por el apoyo que me has dado estos días quiero que compartas un día triunfal”. Ante la sonrisa de su interlocutor, el presidente continua, “Los restos del dictador han sido retirados en secreto del Valle de los Caídos, se le ha suministrado un nuevo medicamento que le devolverá la vida, lo hemos llevado a Canarias donde una réplica del Dragón Rapide le trasladará a Marruecos, allí será detenido y ganaremos la guerra que perdimos en el 36”.

Vista de la explanada del Valle de los Caídos - EFE

Una sonrisa aparece en el rostro de su interlocutor, mientras el presidente sigue su relato “He acordado con el President catalán que sea él junto con ochenta mossos los que lo detengan y lo encierren en la checa donde se torturó a Andreu Nin, de allí jamás se sabrá nada más de él”.

-¿Eres consciente que hay alternativas que conseguirían fácilmente el consenso en el traslado de los restos del sanguinario dictador?

-Sí, pero ¿quién quiere el consenso? Tú has leído mucho acerca del enemigo exterior que propugnaba Lenin. Así que ¿qué te parece mi plan?

-Brillante, pero queda el Valle, lo importante no es sólo el Dictador, sino que la cruz no sea el elemento más representativo de aquella zona. ¿Podríamos construir una hoz y un martillo el doble de grandes?”

-No será necesario. La cruz la volarán unos ex presos de la banda terrorista que han sido puestos en libertad recientemente.

- ¡Que día más glorioso! ¿Cuándo conoceremos el éxito de la operación?

-Espero que en unos minutos me llame el President confirmándome que todo ha ido según lo previsto.

Pasan minutos, horas y ante la sorpresa de ambos aparece el Ministro de Interior con un demacrado semblante.

-Presidente, he de darle tres malas noticias.

El Presidente mira con gesto preocupado mientras le pide a un fotógrafo que se hallaba oculto en el fondo de la sala que inmortalice aquel instante mientras le señala con el dedo al ministro para que hable.

-Los terroristas ayer tuvieron un homenaje en su pueblo y el chacolí se les subió a la cabeza, olvidaron su misión. El President catalán me dice que no han llegado a tiempo, ya que él y los ochenta mossos tuvieron una discusión con dos ancianos que estaban quitando los lacitos amarillos de la calle.

El Presidente le interrumpió y le dijo “¿Y la tercera?

-No sé cómo ha podido ocurrir, pero, pero….. ¡el Dictador y un ejército de muertos vivientes están cruzando el Estrecho rumbo a Madrid!

El Presidente con semblante serio le dice a su socio, “Tenemos dos alternativas, podemos ir a la ciudad universitaria a organizar la resistencia o escaparnos con el Falcón a Caracas”.

-Presidente, siempre he tenido mucha ilusión de saber cómo es el avión presidencial por dentro.

Unos instantes más tarde, envueltos en la bruma, dos hombres se dirigen hacia un avión y uno de ellos dice “Yo creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad”.

Aparecen los títulos de crédito de la película mientras yo pienso, ha pasado mucho tiempo ya desde la muerte del Dictador, creo que es el momento ideal para poder consensuar este tipo de decisiones y cerrar las heridas en vez de reabrirlas, ¿Por qué no somos capaces de ello? ¿Por qué hay gobernantes que se empeñan en tomar este tipo de medidas, que al final nos dificultad caminar juntos hacia adelante como un país unido?