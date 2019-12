El futuro es muy oscuro

Actualizado: 14/12/2019 11:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Siempre fui muy de copla yo. Siempre. Puede parecer extemporáneo, antiguo, rarito, pero siempre he sido yo muy de la Copla. Ese género capaz de condensar un drama, toda una historia, en los tres minutos a lo más, que dura una canción. A veces, un dramón.

Además, sus letras y sus títulos son una fuente de inspiración perpetua. Ya te digo. Basta con mirar el panorama que nos rodea para que a uno le venga a la cabeza, enseguida, más de una de esas frases con la que algunos de los más grandes autores titulaban sus coplas.

Reconozco que, como aquel amigo poeta me dijo alguna vez, debo ser de otros tiempos. De esos en los que se cumplía la palabra dada. De aquellos en los que lo que se decía se llevaba hasta sus últimas consecuencias, dentro de los límites de la educación y las buenas maneras. Y la concordia, claro. Y en política, dentro de lo que venía siendo la decencia, la verdad, la democracia y la honestidad. Tiempos en que aquel «Te lo juro yo» de Rafael León y Manuel Quiroga, nos enseñó a que uno puede perderlo todo sin llegar ni siquiera a saber que lo tenía. «La bien pagá» en la voz del genial Miguel de Molina, nos dejó ver que todo tenía un precio, Y la «Falsa Moneda» con esa brutal interpretación de Imperio Argentina, no dejó con un palmo de narices y con los pies puestos en la realidad de este suelo patrio que todos pisamos como si nuestros pasos fuera notas de una mala copla. Que también las habrá… No sé yo.

Con esta miradita de chunga coplera con la que me tomo la vida de vez en cuando (no se crean, es pura terapia contra la depresión que me causa la realidad política actual) me dan ganas de soltarle a más de uno de nuestros próceres aquello del «No me quieras tanto» de Gracia de Triana. ¡Qué cosas! Nunca pensé yo que abrir las páginas de información nacional de los periódicos me inspirara para ver la vida como en una de las letras de nuestros clásicos copleros. Superado el «Romance de la Reina Mercedes», del «Capote de grana y oro» ni les hablo no vaya a ser que me crucifiquen. Y es que al final, esto de analizar la realidad política española se está convirtiendo en un auténtico «Romance de valentía» como lo fue aquel cantar de Doña Concha, Concha Piquer digo, para desmemoriados.

Imagen de la reunión entre PSOE y ERC para avanzar en la investidura de Pedro Sánchez - EFE

De todos modos, a mi me pasa con todo esto como aquella letra que Quintero, León y Quiroga escribieron probablemente en los años de la guerra, «y sin embargo te quiero» aunque, «mi querida España» (y eso no era una copla) tal y como está actualmente el patio, «no debía de quererte», pero es que no puedo evitarlo porque «ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio». Y es que aquí, en este país, somos como una copla. Un drama contado cada tres minutos.

Estos últimos días en los que he estado de viaje con mi novia, he intentado que nada me importara. Ni el mundo, ni la política, ni las mentiras que nos cuentan y nos han contado, ni yo mismo ni ustedes, dicho con mi más sincero cariño. Le he puesto voluntad y, por más que Bea lo ha intentado, no me quito de la cabeza que, como en la copla del genial, del grande entre los grandes, del único Antonio Molina, el «futuro es muy oscuro» por mucha vaselina edulcorada que le pongan a esta mala letra con la que ahora están escribiendo nuestra música llena de palabrerías y de muy pocas buenas palabras.

Lo dicho, esto del parto de un gobierno que empezó en la cama con dosel de un pacto y va camino de acabar en el catre de una pensión del tres al cuarto a mitad de camino de la carretera entre Madrid y Barcelona, lo tiene todo para una copla. Lo que no se es de quien. Con su permiso, me pienso unos días a quien le daremos el papelón de poder cantarla.