Estos son los municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo extremo de propagación del coronavirus

La propagación del coronavirus no ha dejado de aumentar a lo largo de la Comunidad Valenciana durante las últimas semanas. Según los últimos datos epidemiológicos que publica la Generalitat, un total de 51 municipios superan el índice de riesgo extremo de transmisión del virus, con una incidencia acumulada superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días.

Así, el incremento de los contagios de coronavirus en todo el territorio valenciano ha vuelto a poner sobre la mesa del Gobierno autonómico la posibilidad de tomar medidas relativas a la prevención y protección de la pandemia, como por ejemplo la implantación del pasaporte covid .

No obstante, el Ejecutivo que preside Ximo Puig no contempla volver a imponer limitaciones de aforo y horarios, pues la presión asistencial no ha aumentado de manera sustancial gracias a la inmunización de la población diana, pues el noventa por ciento de ingresados en UCI no se han vacunado contra el coronavirus.

De acuerdo con el último informe epidemiológico de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, un total de 36 municipios valencianos se encuentran en riesgo alto de propagación del Covid-19, cuyo umbral se cifra entre los 250 y 150 contagiados por cada 100.000 habitantes.

Una semana más, las ciudades más grandes que aparecen enmarcadas en ambos indicadores son Benidorm (353) y Castellón de la Plana (216), mientras que Valencia y Alicante permanecen en el riesgo medio de transmisión del virus, con una incidencia de 64 y 72 casos respectivamente.

A continuación se detallan los listados de municipios de la Comunidad Valenciana cuya incidencia acumulada supera los índices de riesgo extremo y alto de propagación del coronavirus .

Forcall (2631,58)

Herbés (2272,73)

Algimia de Almonacid (1526,72)

Coves de Vinromà (996,68)

Montán (815,22)

Ador (809,25)

Torreblanca (789,38)

Vall de Almonacid (760,46)

Borriol (759,68)

Atzeneta del Maestrat (690,18)

Ayódar (653,59)

Villahermosa del Río (619,83)

Torre d'en Doménech (617,28)

L'Alcudia (611,22)

Palma de Gandía (585,14)

Zarra (578,03)

Segorbe (538,64)

Beneixama (532,54)

Sellent (520,83)

Pobla de Benifassà (502,51)

Caudiel (455,24)

Gaianes (417,54)

Altura (416,55)

Gorga (414,94)

Villalonga (411,9)

Almedíjar (409,84)

Benimantell (402,41)

Benimodo (396,13)

Palmera (392,93)

Jarafuel (390,12)

Cortes de Pallás (389,11)

Orxeta (382,65)

Ayora (378,57)

Bicorp (378,07)

Jalance (359,71)

Cofrentes (356,19)

Almazora (355,25)

Montanejos (354,61)

Benidorm (353,44)

Chóvar (347,22)

L'Alcora (326,39)

Castielfabib (324,68)

Villafranca del Cid (318,62)

Sierra Engarcerán (303,64)

Torres Torres (298,95)

Benaguasil (293,18)

Salzadella (285,71)

Tavernes de la Valldigna (283,99)

Benilloba (275,48)

Jérica (256,57)

Barxeta (252,21)

Masalavés (248,45)

Morella (248,34)

Pobla Tornesa (247,52)

Villajoyosa (241,48)

Bocairent (241,43)

Guadassuar (237,21)

Alfás del Pi (234,51)

Novelé (233,37)

Benicàssim (228,71)

Daimús (219,02)

Llocnou d'En Fenollet (218,34)

Castellón de la Plana (216,91)

Chera (213,22)

Onda (212,17)

Teulada (203,94)

Oropesa del Mar (203,45)

Chella (202,27)

Granja de Rocamora (192,98)

Sueras (190,84)

Potríes (188,68)

Siete Aguas (172,56)

Moncada (172,56)

Requena (171,53)

Montitxelvo (170,94)

Pedreguer (164,95)

Adsubia (163,67)

Alzira (162,45)

Teresa de Cofrentes (161,55)

Manises (160,05)

La Nucia (159,67)

Beneixida (159,49)

Finestrat (154,86)

Oliva (154,61)

Lucena del Cid (152,09)

Nules (151,1)

Algueña (150,83)