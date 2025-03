La defensa del descuartizador de Marta Calvo se sustentará en que la muerte «fue un accidente»

El abogado de Jorge Ignacio Palma, descuartizador confeso de Marta Calvo, ha dejado entrever cuál será la línea de defensa de su cliente tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar y negar la comisión del homicidio. «Entendemos que fue un accidente », ha dicho Óscar Fernández, además de añadir que el acusado «esta colaborando».

No obstante, no ha anticipado si cambiará de estrategia y sí testificará más adelante en sede judicia. «En el futuro ya veremos, con un estudio pormenorizado de las actuaciones, si declaramos o no », ha señalado el letrado, quien ha recordado que su defendido ya prestó declaración ante la Guardia Civil.

Por su parte, Pilar Jové, abogada de la familia de la joven, ha señalado que el objetivo ahora es encontrar el cuerpo de Marta Calvo tras confesar el acusado que lo había desmembrado y estaba en un vertedero.

«Lo cierto es que sigue sin aparecer, no sabemos dónde puede estar», ha dicho la letrada, quien ha indicado que le «sorprende que parece ser la segunda vez » que el detenido está implicado en un asunto así. «Es curioso o tiene muy buena suerte», ha dicho.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ( TSJCV ), la magistrada de guardia se inhibirá de las diligencias en favor del juzgado de primera instancia e instrucción de Alzira , que instruye esta causa.

Noticias relacionadas Prisión sin fianza para el descuartizador confeso de Marta Calvo