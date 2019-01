Huelga de taxis Ábalos, sobre la crisis de los taxis: «Todas las partes tendrán que ceder» El ministro de Fomento denuncia el «bloqueo de las ciudades» e insiste en derivar la resolución del conflicto a las autonomías

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido este martes en que el conflicto entre el sector del taxi y las VTC debe resolverse en el ámbito competencial de las comunidades autónomas al tratarse de un «transporte urbano». Ábalos, que ha participado en un foro organizado por el diario Las Provincias en Valencia, ha admitido que se trata de una «patata caliente que yo afronté sin ninguna solidaridad».

Tras insistir en que el Ministerio de Fomento no tiene competencias en materia de taxis, el dirigente socialista ha abogado por «rebajar la tensión. No me gusta el uso de la fuerza ni que se bloqueen las ciudades». Ábalos ha recalcado que la «solución no será fácil y todas las partes deberán ceder».

José Luis Ábalos y Julián Quirós, este martes en el foro de Las Provincias - ABC