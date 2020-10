El Parlament enciende la mecha electoral en Cataluña Este miércoles han empezado a correr los plazos para que las elecciones caigan en el domingo 14 de febrero

Miquel Vera SEGUIR Barcelona Actualizado: 21/10/2020 10:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Parlamento de Cataluña ha puesto en marcha este miércoles la cuenta atrás para la celebración de las próximas elecciones autonómicas. El mecanismo ha sido activado por el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, quien ha leído una resolución en la que constata que, tras haber hecho la ronda de consultas con todos los grupos políticos, no hay ningún candidato para reemplazar a Quim Torra, inhabilitado en septiembre.

Tras leer su resolución, los distintos grupos presentes en el legislativo catalán han tomado la palabra para fijar su posición ante la próxima convocatoria electoral, prevista para el 14 de febrero. «Nos enfrentamos a un fin abrupto de la legislatura», ha resaltado el líder de la oposición en el Parlament, Carlos Carrizosa (Cs). «Esa forma instrumental de encender el reloj nos parecía una salida mejor para esta accidentada legislatura», ha argumentado el dirigente naranja al exponer los motivos que han movido al principal partido del parlamento catalán a no presentar un candidato «alternativo» para activar el calendario electoral con una investidura fallida.

La comunicación leída hoy por Torrent ante la cámara será publicada este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña y activará el plazo de dos meses preceptivo. Una vez agostado, si no ha habido investidura, serán convocadas automáticamente elecciones en Cataluña para 54 días después, es decir, el domingo 14 de febrero.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha tendido la mano al Govern hasta que se celebren los comicios. «La lucha contra la pandemia exige el máximo consenso político», ha añadido antes de criticar que el independentismo busque «excusas» para «encubrir» sus malas decisiones durante la crisis sanitaria. En este sentido, el dirigente socialista ha propuesto que la próxima legislatura deje atrás el proyecto «divisivo» del «procés» y apueste por el diálogo y el pragmatismo. «Vale la pena un proyecto en el que quepa todo el mundo», ha señalado.

Desde ERC, Sergi Sabrià, ha calificado de «salvajada» la inhabilitación de Quim Torra. «Dejen de amenazar, inhabilitar y juzgar porque no pararemos. Este país se ha alzado y camina a su libertad», ha aseverado antes de prometer que el próximo ejecutivo debe ser «independentista y de izquierdas». «El escenario en el que estamos hoy no era nuestra opción. Hoy ya estaríamos a punto de formar un nuevo gobierno, pero priorizamos el acuerdo», ha añadido el republicano en una puya a sus socios de gobierno de Junts per Catalunya. No en vano, Esquerra quería convocar los comicios antes de la inhabilitación de Torra, paso que el ya expresidente y su formación se negó a dar.

«ERC se sintió muy sola en los últimos meses», ha añadido Sabrià. «Ser más, prepararnos mejor y ganar», ha concluido el dirigente de Esquerra antes de afirmar que no quiere estar «ni un minuto más» en España. Para Junts, la convocatoria electoral oficializada este miércoles es un ejemplo más de la «represión» del Estado contra el secesionismo. «Han alterado las mayorías parlamentarias, en Junts per Cataunya nueve diputados de 34 no han podido acabar la legislatura por la represión», ha apuntado el neoconvergente Albert Batet antes de proclamar: «Preparémonos».

La líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha empezado su intervención expresando su solidaridad con los inhabilitados miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura, que serán recibidos con honores hoy en la cámara por Roger Torrent. Por otra parte, la dirigente morada ha alertado del riesgo de que algunos ciudadanos no puedan votar debido a la pandemia, como ocurrió en Galicia. «2021 no puede ser el año de quedar engullidos por el simbolismo, tiene que ser el del autogobierno», ha resumido.

Los últimos turnos de palabra han sido para los subgrupos de la CUP y el PP. María Sirvent, de los anticapitalistas, ha afirmado que la legislatura ha estado «marcada» por las «ingerencias» del Estado a los debates del Parlament en cuestiones como la Monarquía o la autodeterminación. «Es probable que los responsables del Govern no tengan intención de convocar las elecciones», ha alertado por su parte el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, antes de deslizar que existe la posibilidad de que, en los próximos dos meses, Junts per Catalunya trate de organizar una investidura «in extremis».