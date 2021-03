El líder de Ciudadanos en Gerona deja el partido y abandona la política «temporalmente» Jean Castel no obtuvo escaño como diputado de la formación naranja en las elecciones del 14-F

Jean Castel, exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y destacado dirigente de los naranjas en Gerona, ha anunciado este jueves a la líder del partido Inés Arrimadas que deja la formación y que abandona la política «temporalmente». Fuentes cercanas al exdiputado han señalado que Castel ha decidido aparcar «temporalmente» su carrera política

Castel era miembro del comité autonómico, coordinador y portavoz provincial de Ciudadanos en Gerona, donde había sido concejal entre los años 2015 y 2016. Aunque se quedó sin escaño en las elecciones del 14-F, ha sido ahora, en plena crisis del partido, que ha decidido dejar el partido. Castel ha dejado de ejercer todos sus cargos tras comunicárselo a Arrimadas y al eurodiputado de Cs Jordi Cañas, informa Ep.

El exdiputado entró en el partido en 2011 (se afilió años más tarde) y se presentó como cabeza de lista de Ciudadanos por Gerona en 2012. No obstante, no fue hasta las elecciones catalanas de 2015 que obtuvo un escaño autonómico por vez primera. En 2017, cuando los liberales ganaron las elecciones catalanas, Castel renovó como diputado, algo que no ocurrió en los comicios de febrero.

Desde Ciudadanos destacan la labor de Castel implantando Ciudadanos en la provincia de Gerona, donde logró que el partido naranja aumentara su penetración local y sus resultados en las elecciones catalanas (entre 2015 y 2017 dobló el número de diputados del partido en el Parlament).