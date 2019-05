A Iceta no le dan los números para ser senador JpC, ERC y la CUP bloquean su nombramiento como senador por designación autonómica, que se decidirá el próximo 15 de mayo

Se complica la operación Iceta para que el líder del PSC se convierta en el próximo presidente del Senado. Tras conocer este miércoles la intención del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que Miquel Iceta sea la cuarta autoridad del país, los independentistas del Parlamento de Cataluña tienen la intención de bloquear su designación.

Para que Iceta sea senador (condición imprescindible para ser presidente de la Cámara Alta) tiene que ser designado por el Parlamento autonómico catalán en sustitución del expresidente de la Generalitat José Montilla, que ocupa el escaño que le corresponde al PSC (por su peso electoral en el Parlamento autonómico).

Montilla ha renunciado a su escaño esta misma tarde en un escrito presentado en el Parlamento de Cataluña, por lo que el siguiente paso es que esta cámara legislativa vote al sustituto, que tiene que ser propuesto por el PSC (según recoge el Reglamento del Parlamento de Cataluña). Sin embargo, a Iceta no le dan los números.

Miquel Iceta futur president del Senat, és una molt bona notícia. Un gest de compromís amb Catalunya dels socialistes de tota Espanya i una aposta pel diàleg.

Podeu llegir el comunicat de la meva renúncia com a senador per a facilitar la seva designació. JMA pic.twitter.com/M56ipxNiPQ — José Montilla (@JoseMontillaA) 8 de mayo de 2019

ERC, a través de su presidente parlamentario, Sergi Sabrià, ya se ha pronunciado públicamente de votar en contra en el pleno que se tiene que convocar para la designación del sustituto de Montilla a favor de que sea Iceta el sustituto de Montilla; y, desde Junts per Catalunya (JpC), Gemma Geis ha dejado en al aire su apoyo abriendo la posibilidad de votar en contra.

Con estos «noes» (a los que se podrían sumar los de los diputados de la CUP), Iceta no podría sumar la mayoría simple que necesita para convertirse en senador, pues ERC, JpC y la CUP suman 65 escaños; y Cs, PSC, comunes y PP, otros 65 votos. Además, aunque no está decidido oficialmente, en Cs prevalece la opinión de que no se puede apoyar a Iceta como senador, una posición que también comparten en el PP, tras las palabras esta mañana de Pablo Casado.

Esta tarde, la dirección del PSC se reúne para hacer el formalismo de proponer a Iceta como sustituto sin tener, ahora mismo, los votos suficientes para su designación. A la vez, la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico ha fijado el pleno para la votación del sustituto de Montilla el próximo 15 de mayo.