Elvis y Peret, duelo de Reyes en las pantallas del In-Edit El festival de documentales musicales alzará el telón el 25 de octubre con «The King», dedicado a Elvis Presley

D. C.

Barcelona Actualizado: 07/09/2018 12:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el festival In-Edit, parada y fonda del documental musical, «se puede palpar la vida» a través de la pantalla y también de la música. Así lo que cree al menos Luis Hidalgo, director artístico de una cita que, un año más, se alimenta de esa vida que desborda el celuloide y la sala de proyecciones para brincar del rock a la rumba y abrir y cerrar edición con Elvis Presley y Peret, reyes caídos (pero nunca depuestos) del rock y la rumba.

Un duelo amistoso que sirve para enmarcar una cosecha que, entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre, acercará a Barcelona cintas protagonizadas por George Michael, The Go-Betweens, Radio Birdman, The Rolling Stones o los bilbaínos Cancer Moon, y recorrerá paisajes emblemáticos como el Londres de los sesenta de la mano de «My Generation», documental narrado por el actor Michael Caine. Todo ello, claro, perfectamente emparedado entre cinta en la que Elvis Presley se convierte en hilo co«The King», nductor para hablar sobre el sueño americano, y «Yo soy la rumba», película de Paloma Zapatas sobre Peret.

En el apartado de historias memorables destacan «Carmine Street Guitars», película dedicada a un luthier que fabrica guitarras con madera de edificios abandonados de Nueva York; «I used to be normal», sobre el fenómeno fan de las «boyband»; el retrato artístico de la combativa M.I.A; o el reencuentro de Fernando Colomo con Burning coincidiendo con el 40 aniversario de la banda madrileña.

A falta de completar la programación, esta edición del In-Edit llega marcada por el cierre el pasado mes de julio de los cines Aribau Club, lo que ha obligado al festival a trasladarse al Aribau Multicines. «En términos reales, perdemos algo más de 200 butacas con el cambio de localización; en términos relativos, nosotros programaremos de otra manera, con más pases o con otra gestión del tiempo, pero lo que es cierto es que lo hacemos con la pena de que la ciudad ha perdido una sala emblemática», explicó ayer el director del festival, Cristian Pascual.