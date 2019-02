Colau, sobre el besamanos al Rey: «Me parece una cosa rancia, casi medieval» Al igual que los líderes independentistas, la alcaldesa de Barcelona no participará en el saludo protocolario al Jefe del Estado

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no participará en el besamanos previo a la cena de gala que abre el Mobile World Congress. La primera edil se confiesa republicana y, según ha asegurado este martes en un vídeo colgado en las redes sociales, considera que este acto protocolario que presidirá el Rey Don Felipe es «arcaico».

«Los medios aún no me han preguntado que tal va a ir el Congreso, pero ya lo están haciendo sobre si voy a saludar o no al Rey, la típica polémica de cada año. Evidentemente que voy a saludar al Rey, soy una persona educada y consciente de mi rol institucional. Sin embargo, otra cosa es el besamanos, el año pasado no participé y este tampoco», ha afirmado Colau en el vídeo a sus «seguidores».

La semana que viene empieza el Mobile World Congress y, antes de que me pregunten por el Congreso, ya me están preguntando por la visita del Rey. Escucharéis muchas cosas sobre la cena del domingo y el 'besamanos', así que os lo explico yo misma. pic.twitter.com/UYktSJCq8B — Ada Colau (@AdaColau) 19 de febrer de 2019

«Soy republicana y soy crítica con el Rey en su papel en el diálogo entre Cataluña y España. Sobre todo el tema del besamanos me parece una cosa anticuada, rancia y casi medieval. Es una oportunidad para todos nosotros para irnos modernizándonos», ha agregado al justificar una decisión que la alinea con los dirigentes independentistas, quienes boicotearán los actos a los que acuda el Monarca.