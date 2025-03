Quim Torra, declaración por la acusación de desobediencia, en directo | Torra convierte su juicio por los lazos en un alegato político

12.30

Hasta aquí la retransmisión en directo de la comparecencia ante el juez del presidente de la Generalitat de cataluña, Quim Torra.

11.55

La Fiscalía renuncia al resto de agentes de los Mossos d'Esquadra que había citados para declarar como testigos. La defensa de Quim Torra también lo acepta, y se suspende la sesión. Se reanudará a las 13 horas con la declaración del resto de testigos . Informa Jesús Hierro.

11.51

La defensa interroga a los diferentes agentes en el sentido de si tenían orden de realizar una fotografía y si buscaban símbolos «partidistas e ideológicos».

11.45

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo , ha dicho, respecto al juicio por desobediencia contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que ha comenzado este lunes, que espera que se dé lo que a «algunos les cuesta mucho trabajo», que es «respeto a nuestro poder judicial y la Justicia en una democracia».

11.34

El vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes, ha lamentado este lunes que se juzgue al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y ha acusado al Estado de confundir el respeto a la ley y la obediencia con el «vasallaje». «No estamos en la época medieval. El Estado, desde la Fiscalía, los tribunales y el Gobierno, rompiendo la separación de poderes, está llevando a cabo una persecución del independentismo», ha declarado a los periodistas tras la entrada de Torra en el TSJC.

11.33

Finaliza la declaración de Quim Torra. Es el turno para los agentes que están citados como testigo.

11.31

«No cumplí la orden de la JEC. Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal, de un órgano que no tenía la competencia para ello. Mi obligación era velar por las libertades de los catalanes» , concluye Torra en la última pregunta de su abogado. Informa Àlex Gubern.

11.29

«Cuando recibí la comunicación de la JEC ya sabía que acabaríamos aquí», añade el presidente catalán, que considera que la orden de la Junta a retirar lazos de cualquier edificio público no la entendió de manera extensiva, y que por tanto no dio una orden para que se retirasen, en primer lugar porque, apunta, su primera prioridad es velar por la libertad de todos los catalanes, y por tanto no quiso dar la orden de retirada de lazos o banderas. Informa Àlex Gubern.

11.25

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido este lunes que el juicio contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no haber retirado a tiempo simbología partidista de edificios públicos en período electoral demuestra que «nadie está por encima de la ley».

11.22

«La Justicia entra en un tema que no debería haber entrado nunca, y que el conflicto parte de una decisión política» apunta Torra, por lo que todas las consecuencias posteriores son de índole política. «Aunque pueda incomodar a algunos, los presos son presos políticos» , insiste el presidente, para quien la reivindicación de la libertad de los presos es «patrimonio de todos los que defienden la democracia, no de un partido en concreto». Informa Àlex Gubern.

11.17

« El lazo amarillo no es propaganda , va más allá de los partidos, y vela por un deseo de Justicia. Un símbolo como este debería ser patrimonio de todos. No son ni partidistas ni propaganda», prosigue Torra. El presidente también se refiere a la bandera «estelada», definida por el Parlament como un «símbolo de libertad». Informa Àlex Gubern.

11.15

«La pregunta no es por qué estaba la pancarta a favor de los presos en en el Palau de la Generalitat, si no por qué no estaba en la sede de otros edificios públicos, como la Delegación del Gobierno», apunta el presidente.

11.12

El presidente catalán dice que puede hablar en nombre de «todo el pueblo catalán» porque entiende que la demanda de libertad de los presos independentistas es transversal y va más allá de los partidos independentistas. Recuerda los posicionamientos del Parlamento catalán en el mismo sentido. Informa Àlex Gubern.

11.10

También ataca a Andrés Betancor , miembro de la Junta Electoral, del que señala que es próximo a Ciudadanos, y del que también recuerda sus «tuits y retuits» contra el proceso soberanista. Torra justifica así la querella que presentaron contra los miembros de la JEC . Informa Àlex Gubern.

11.06

Torra se centra en cuestionar la imparcialidad de los miembros de la JEC , en concreto de Carlos Vidal Prado, del que recuerdan manifestaciones en contra del expresidente Puigdemont o del proceso independentista. Informa Àlex Gubern.

11.04

Torra insiste en que la JEC prevaricó con sus resoluciones , y también que pudieron incurrir en un delito de coacciones al ordenarle la retirada de la simbología partidista del Palau de la Generalitat. Informa Àlex Gubern.

11.02

Quim Torra señala que se sorprendieron de que la JEC respondiese a los recursos de alegaciones que presentaba la Generalitat, pese a que sus resoluciones no son recurribles. «Se inventaron el procedimiento», apunta. Informa Àlex Gubern.

11.01

Comienza el juicio. Quim Torra anuncia que no responderá ni a las preguntas de la acusación particular de Vox, ni a las de la Fiscalía. Califica a Vox de«franquista» y «fascista». El presidente del tribunal le reprende por las consideraciones políticas. A preguntas de su abogado, Torra señala que la Junta Electoral no es un órgano jerárquicamente superior a la Generalitat, y que la administración autonómica tampoco está implicada en las elecciones generales. Por ello, entiende que no le debe obediencia a la JEC. Informa Àlex Gubern.

11.00

Torra: «La JEC no es un órgano jerárquico superior a la Generalitat y no tenía ninguna competencia en este caso».

10.59

Quim Torra solo contestará a las preguntas de la defensa.

10.58

El tribunal llama la atención por «descalificar» a una de las partes, y dice que «no lo permitirá» refiriéndose a la acusación particular representada por Vox.

10.57

«Respecto a la acusación particular respresentada por Vox es un partido franquista y por lo tanto no contestaré a la acusación», dice Torra.

10.56

Comienza la declaración de Quim Torra.

10.55

El tribunal rechaza todas las alegaciones de la defensa del presidente Torra , en la línea de lo que habían pedido tanto la Fiscalía como la acusación popular. La abogada de Torra formula su protesta, consta en acta y comenzará la declaración del presidente de la Generalitat.

10.45

La abogada de Torra Isabel Elbal, tándem de Gonzalo Boye en la defensa del presidente, ha pedido durante la fase de cuestiones previas la anulación del juicio por la falta de parcialidad del tribunal: «Es tan evidente que el presidente de la Generalitat va a ser condenado... es tan evidente que no debería proseguir este juicio», ha argumentado. Y ha llegado a decir, ni más ni menos, dirigiéndose al tribunal: «Tienen una oportunidad histórica de salvar el sistema democrático». Tanto el fiscal superior de Cataluña , Francisco Bañeres, como la acusación popular , representada por Vox , se han opuesto a la totalidad de sus argumentos . El tribunal resolverá en unos 15 minutos.

10.23

Después de que el fiscal y el abogado de la acusación popular se hayan opuesto a todas las alegaciones de la defensa, el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ordena una pausa de 15 minutos para resolverlas. «Despejen la sala». A continuación, previsiblemente comenzará la declaración de Quim Torra. Informa Jesús Hierro.

10.22

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha deseado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sea absuelto en su juicio por no retirar la pancarta del lazo de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, pero ha avisado de que, si le inhabilitan, espera «una respuesta de movilización y de desobediencia civil e institucional a la altura» .

10.15

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha pedido este lunes que «ver subir al presidente Quim Torra por las escaleras de la vergüenza» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ser juzgado por desobediencia haga reflexionar de cara a la negociación de los partidos independentistas para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

10.10

Torra convierte su juicio por desobediencia en un acto político . Centenares de manifestantes a las puertas del juzgado para darle su apoyo, y una intervención de su abogada en la fase de cuestiones previas que intenta jugar en el terreno político, lo confirman. Todo ello, a la espera de que comience el interrogatorio al presidente de la Generalitat en el que se da por hecho que no responderá a las preguntas de la acusación popular que representa Vox, y está por ver si contesta a las cuestiones que le plantee la Fiscalía o se limita a contestar a las de su defensa. Informa Jesús Hierro.

10.07

Finaliza el turno de la defensa. Turno para la contestación de las cuestiones previas por parte del fiscal.

10.06

La abogada del presidente Torra pide que se anule el escrito de la acusación popular.

10.05

En el trámite de cuestiones previas del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la letrada ha argumentado que denegar esta solicitud sería un «agravio comparativo» respecto a la acusación popular ejercida por Vox , porque sí se aceptó la solicitud de esta parte de citar como testigo al portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, que también presentó una denuncia.

10.04

La abogada Isabel Elbal , que defiende al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su juicio por presunta desobediencia, ha pedido este lunes que comparezcan en calidad de testigos los dos miembros de la Junta Electoral Central (JEC) que denunciaron a Torra por no acatar la orden de retirar lazos amarillos en periodo electoral.

10.01

« Es tan evidente que el presidente de la Generalitat va a ser condenad o.... es tan evidente que no debería proseguir este juicio», sostiene la letrada en la fase de presentación de cuestiones previas, previas a la declaración del acusado. Torra, desde el banquillo de los acusados, escucha los argumentos de su abogada. Inmediatamente detrás de él, entre el público, siguen el juicio su mujer y sus tres hijos

9.54

«Tienen la oportunidad histórica de salvar el sistema democrático», ha llegado a decir la abogada, en un alegato grandilocuente en el que ha puesto en cuestión la imparcialidad del tribunal para juzgar al presidente de la Generalitat.

9.49

La abogada de Torra, Eva Eba,l tándem con Gonzalo Boye, en la defensa del presidente de la Generalitat, pone en cuestión la «imparcialidad» del tribunal. «Usted se ha mostrado públicamente en contra de los lazos amarillos» , dice la letrada, entre otros argumentos que expone ante el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos . Informa Jesús Hierro.

9.43

El juicio contra Quim Torra coincide hoy con un acto de tipo político relevante en Cataluña. La patronal Fomento del Trabajo tiene previsto reunir, este lunes, en una cena a partir de las 20.00 horas, a Torra y Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, con los ministros en funciones Nadia Calviño, Margarita Robles y María Jesús Montero en la entrega de los Premios Carles Ferrer Salat y las Medallas de Honor de esta patronal catalana. Informa Àlex Gubern.

9.35

La portavoz del Govern, la consellera Meritxell Budó , ha criticado este lunes el «jucio farsa» al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y asegura que tanto ella como el mismo presidente confían en que no será inhabilitado. En declaraciones tras la entrada de Torra en el TSJC, ha advertido de nuevo al Estado de que «por la vía de los tribunales no se resolverá el conflicto» y de que es necesario hacer política. Para Budó, es inusual que se juzgue a un presidente de la Generalitat, algo que considera «una vergüenza más del Estado».

9.25

El fiscal en jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, pide al tribunal que los agentes de la policía que van a testificar no sean filmados por la realización televisiva, además de incorporar una nota de prensa de Presidencia de la Generalitat como prueba documental. Informa Àlex Gubern.

9.21

A preguntas del pesidente de la sala, Quim Torra no se reconoce culpable de los delitos de los que se le acusa . Sigue así la estraregia anunciada. Informa Àlex Gubern.

9.19

Quim Torra se enfrenta ante el TSJC a una pena de hasta dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia, lo que podría apartarle de la Presidencia de la Generalitat. En todo caso, la inhabilitación no se haría efectiva hasta que exista una sentencia firme del Tribunal Supremo. Informa Jesús Hierro.

9.10

Torra llega al TSJ de Cataluña arropado por Mas, Torrent y centenares de manifestantes. Más información haciendo click en este enlace .

9.07

La vista oral la iniciará el propio acusado y a lo largo del día declararán en calidad de testigos once agentes de la Policía Nacional; Miquel Esquius, comisario de los Mossos d’Esquadra; Carlos Carrizosa, presidente de Cs en el Parlamento de Cataluña; Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña; Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat en marzo de este año; Rafael Ribó, Síndic de Greuges; y Miquel Buch, consejero de Interior. Informa Àlex Gubern.

9.05

En el exterior del Palacio de Justicia, unas 300 personas congregadas por entidades independentistas dan apoyo al presidente catalán, que ha anunciado que no acude a defenderse si no a cuestionar al Estado. Informa Àlex Gubern. «Son unas 300 personas las que se concentran ante el Palacio de Justicia para dar apoyo a Torra. Nada que ver con los miles de personas que se dieron cita cuando el que se sentó en el banquillo, también ante el TSJC, fue el expresidente de la Generalitat Artur Mas, en su caso por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014», añade Jesús Hierro.

9.03

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28A, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. Informa Jesús Hierro.

9.02

Acompañado por su abogado, Gonzalo Boye, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acaba de entrar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde en pocos minutos comenzará el juicio por desobediencia, al no atender la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta a favor de los presos. Informa Àlex Gubern.

8.59

Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público , una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

8.55

El juicio empezará las 9.00 horas con la declaración Torra. Aproximadamente una hora después se iniciarán las declaraciones de varios agentes de Policía que concluirán con la del comisario de los Mossos d'Esquadra Miquel Esquius .

8.45

Según tuiteó Quim Torra: «No voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como president, defender los derechos y las libertades. Voy a acusar al Estado de vulnerar mis derechos y los de todos los ciudadanos».

8.30

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha llegado a las 8.30 a las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ( TSJC ), donde a las 9 debe empezar su juicio acusado de desobediencia . Le han recibido al salir del coche el expresidente de la Generalitat, Artur Mas ; el presidente del Parlament, Roger Torrent , y casi todo su Govern, además de simpatizantes.