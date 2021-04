El Govern no vacunó a los policías pese a tener toda la información que requería El CNP y Guardia Civil enviaron «en tiempo y forma» a la Generalitat todos los documentos

Jesús Hierro Barcelona Actualizado: 29/04/2021 01:43h

La Generalitat se enreda en excusas para justificar su remoloneo para vacunar a los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. La Consejería de Salud no empezó a vacunar contra el Covid a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y del Instituto Armado hasta un mes y medio después de haber comenzado el suministro a los Mossos d'Esquadra. La de los agentes de la Policía autonómica se inició el 10 de febrero, pero la de CNP y Guardia Civil no arrancó hasta el 25 de marzo. El Govern sugirió que era debido a que las listas de los agentes a vacunar habían llegado tarde. Sin embargo, según ha podido saber ABC, la Generalitat recibió de la Policía y de la Guardia Civil «en tiempo y forma» toda la documentación que se les iba requiriendo.

El pasado 10 de febrero la Generalitat comenzó a vacunar a los agentes de los Mossos y de las policías locales de Cataluña, sin hacer mención alguna al CNP y a la Guardia Civil. Ante esta discriminación, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, escribió al consejero de Interior, Miquel Sàmper, y varios días después se iniciaron los trámites. No fue hasta el 4 de marzo que se pusieron las bases para la vacunación, en una reunión en la que la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecieron su personal e infraestructura para la campaña. Finalmente, tras varias gestiones, en las que Delegación de Gobierno, Policía y Guardia Civil fueron remitiendo a la Generalitat puntualmente toda la documentación solicitada sobre sus 7.000 agentes en Cataluña, la vacunación se programó para los días 25, 26 y 29 de marzo. Un día antes, sin embargo, la Generalitat desprogramó la vacunación de los agentes menores de 60 años, que son la mayoría. Y no fue hasta el 8 de abril que explicó a la Delegación del Gobierno que había sido por la recomendación de no administrar AstraZeneca.

Ante todos estos desagravios intervinieron los jueces, tras una medida cautelar reclamada por sindicatos. El TSJC ordenó a la Generalitat vacunar «de inmediato» y «sin excusa alguna» a los agentes. El 80,3 % de los efectivos de la Policía autonómica ya habían sido vacunados y también el 71,2 % de los policías locales, pero solo el 9,9 % de CNP y el 6,3 % de la Guardia Civil.

La Generalitat ha ido poniendo excusas para postergar la campaña. Alegó problemas con el censo de agentes -que la Delegación del Gobierno desmiente- y la titular de Salud lamentó la «interferencia» del TSJC. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, fue más lejos. Dijo que acatarían la resolución judicial pero que eso implicaba retrasar las vacunaciones de gente de 70 años. Y Puigdemont dejó entrever las razones del menosprecio del Govern a policías y guardias civiles: lamentó que el TSJC obligase a vacunar a los «privilegiados» policías y guardias civiles que «golpearon de forma salvaje el 1-O» -día del referéndum ilegal- a «personas pacíficas e indefensas».