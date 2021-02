El PP exige a Grande-Marlaska que convoque la Junta de Seguridad de Cataluña y pregunta dónde está Sánchez Los duros altercados de este sábado recolocan el debate político sobre la respuesta policial necesaria a los incidentes

La extrema violencia que se está viviendo en las calles de Barcelona protagonizada por grupos de independentistas y de anarquistas, en respuesta a la encarcelación del rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, podría convertirse en un asunto político que salpique al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Así lo considera el PP, que a través de su vicesecretario nacional de Comunicación, Pablo Montesinos, ha exigido Grande-Marlaska la convocatoria «de urgencia» de la Junta de Seguridad de Cataluña, para que coordine la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el creciente aumento de la violencia y el «terrorismo callejero», según Montesinos, que apunta a cronificarse en la región.

Los populares consideran que son muchos los españoles que no entienden que haya una parte del Gobierno de España que «alienta, jalea y avala» a quienes queman contenedores y vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras otra parte del Ejecutivo «se calla, guarda silencio y agacha la cabeza».

¿Dónde está Pedro Sánchez?

En esta línea, desde Guadalajara, según recoge Ep, Montesinos ha preguntado dónde está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras esta extrema violencia se produce y por qué no hace nada, igual que ha preguntado dónde está el ministro de Interior que se encuentra «absolutamente desaparecido y no dice ni hace nada».

En opinión de Montesinos, Grande-Marlaska debe «reaparecer y actuar» y convocar la Junta de Seguridad, porque los Mossos de Escuadra y el resto de los agentes policiales «están denunciando» que no les están dejando hacer su trabajo, lo que sería una orden desde los mandos políticos de la Generalitat, controlada por los partidos independentistas que negocian con la CUP rebajar, todavía más, la actuación de los Mossos.

«Tenemos un Gobierno de España que parece dividido, fracturado y que parece estar en sus batallas internas», ha dicho el dirigente del PP, atribuyendo esta responsabilidad al presidente del Ejecutivo por «no poner en su sitio» a un vicepresidente del Gobierno como Pablo Iglesias, «culpable» de «atacar» a los medios de comunicación, a la Justicia y de poner en tela de juicio a la Jefatura del Estado y a las instituciones.

Discrepancias entre Junts y la CUP

La violencia de la pasada noche en Barcelona fue de tal magnitud, con la quema de un furgón de la Guardia Urbana cuando se encontraba en su interior, al menos, un agente de la Policía Local en el asiento del piloto del vehículo, que este domingo ha tenido que salir al paso el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper.

El dirigente de Junts ha afirmado que Cataluña no puede permitirse suprimir la unidad de Mossos antidisturbios, tal y como pide la CUP y estudia ERC ante el aplauso del partido de Puigdemont. «No se puede suprimir la Brimo. Un país no se puede permitir no tener una unidad de orden público», ha señalado, en una entrevista radiofónica en la que ha revelado que durante la noche de ayer no se consideró necesario utilizar bolas de foam para disolver las protestas.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reafirmado su compromiso con la policía y ha condenado la violencia de los altercados. Asimismo, ha expresado su apoyo al cuerpo de la Guardia Urbana. «Sobre el orden público siempre puede haber debates pertinentes, pero se tienen que hacer desde el lugar que toque; en este caso, el Parlament de Cataluña», ha añadido en declaraciones a Rac1.

«Actos terroristas»

Por su parte, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado que disturbios como los vividos anoche en Barcelona sólo pueden gestionarse con contundencia. «Ante actos terroristas como los vividos hoy, hubiera aplicado la receta de Margaret Thatcher. La única que funciona en casos así», ha señalado en un tuit en el que ha reconocido que los electores no apostaron por estas fórmulas en las elecciones catalanas celebradas el 14-F, en las que la CUP duplicó su representación y el independentismo volvió a sumar mayoría absoluta.

El popular ha comparado la situación de Barcelona con los disturbios vividos durante los gobiernos de la conservadora Margaret Thatcher. En 1981, por ejemplo, Londres vivió una de las mayores oleadas de altercados del último siglo. Cientos de policías fueron heridos y se quemaron coches de policía y negocios en la deprimida zona de Brixton, donde se acumulaban los problemas sociales y de discriminación. Aunque la policía se vio desbordada en algunos momentos, finalmente se ordenó desplegar un mayúsculo operativo que logró aplacar las protestas.