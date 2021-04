Cataluña se desmarca de la mascarilla en las playas: «Cuando se toma el sol no se tiene que poner» El consejero de Interior avanza que se podría volver al confinamiento comarcal después de Semana Santa para frenar la propagación del Covid-19

El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, ha negado que se tenga que usar la mascarilla para no contraer el coronavirus en la playa cuando se toma el sol y ha avanzado que los Mossos d'Esquadra no multarán a quienes no la usen. Asimismo, ha apostado por usar la «lógica» en este ámbito.

«Cuando uno está tomando el sol, no debe ponerse la mascarilla. Pero cuando uno se levanta y interacciona con alguien, debe guardar las distancias y debe llevar la mascarilla», ha señalado Sàmper en una entrevista con la emisora «Rac-1» preguntado sobre la nueva normativa de mascarillas planteada por el Gobierno.

Por otra parte, el consejero ha avanzado que Cataluña podría volver al confinamiento comarcal después de Semana Santa para frenar la propagación del Covid-19 y evitar un incremento de contagios tras el periodo festivo. «Es una opción», ha avanzao. No obstante, ha explicado que la decisión se tendrá que valorar junto con el Procicat al volver de Semana Santa y que serán los datos epidemiológicos los que determinarán las próximas medidas y restricciones, ya que las vigentes finalizan el día 9 de abril.

Preguntado por la posibilidad de modificar el toque de queda, ha recordado que es una competencia del Gobierno que se tendrá que plantear en los próximos días ya que el decreto de estado de alarma finaliza a principios de mayo. Aunque ha remarcado que limitar la interacción nocturna es una medida eficaz para frenar el virus, se ha mostrado partidario de alargar el toque de queda hasta las 23.00 horas en Cataluña si las autoridades sanitarias así lo avalan.

Las declaraciones de Sàmper llegan en un momento de cierta estabilización de los datos pandémicos en Cataluña tras dos semanas de empeoramiento. No en vano, según los datos epidemiológicos actualizados este sábado por el Departamento de Salud, en las últimas 24 horas se han confirmado 1.513 nuevos casos, frente a 1.712 la víspera, y 12 defunciones, cinco menos que el día anterior. La velocidad de propagación de la enfermedad (Rt) también se ha reducido una centésima y se ha situado en 1,20, es decir, que cada 100 infectados contagian de media a 120 personas.