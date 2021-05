ERC amaga con gobernar en solitario al vencer el plazo dado a JpC Una nueva reunión en Lledoners acaba sin acuerdo y los republicanos comienzan a buscar «vías alternativas»

Hoy, 1 de mayo, vence el ultimátum dado por ERC a Junts para pactar un gobierno de coalición y la investidura de Pere Aragonès. Aunque no es hasta el 26 de mayo que concluye el plazo legal para elegir presidente antes de que se convoquen nuevos comicios, los de Esquerra, ante el bloqueo de las negociaciones, interesadamente dilatadas por parte de Junts, se fijaron la fecha de hoy como límite, un plazo en forma de amenaza antes de empezar a «explorar otras vías alternativas» al acuerdo entre los principales partidos independentistas.

En un nuevo intento para sacar adelante el acuerdo, el presidente en funciones Pere Aragonès ha vuelto a acudir a la cárcel de Lledoners (Barcelona), convertida en el centro de la política catalana. Como sucedió en la primera reunión de esta semana, el encuentro no ha sido fructífero, con lo que a la finalización del mismo desde ERC se ha filtrado que si no hay acuerdo inmediato, ahora sí comenzarán a explorar las citadas « vías alternativas». La prioridad, apuntan fuentes del partido, sigue siendo un acuerdo con Junts, y si este no es posible, se plantearían la posibilidad de liderar un gobierno en solitario.

División interna

Esta fórmula, de hecho, fue propuesta de manera inicial por el líder de Junts,Jordi Sánchez, ante la falta de avance en las negociaciones. Los de Junts barajarían apoyar a Aragonès en la investidura pero sin entrar en el gobierno, un esquema que en esta formación es acogido con profunda división. Buen número de consejeros y cargos intermedios temen directamente quedarse sin trabajo, mientras que perfiles con el ‘puesto’ asegurado, sería el caso del fugado a Waterloo Toni Comín, empujan en la dirección de quedarse en la oposición con la previsión de que ERC se desgaste en solitario.

En cualquier caso, esta sería la única «vía alternativa» que se plantea ERC. En ningún caso se baraja la posibilidad de buscar un pacto desde la izquierda con el PSC, tal y como el aspirante Pere Aragonès dejó claro el jueves en el Parlament. Sin más opciones, los ultimátums que lanza ERC a Junts tienen cada vez menos credibilidad. Ayer, cuando vencía el plazo dado por los republicanos, lo que se filtró desde ERC es que ahora sí empiezan a barajar la opción de un gobierno en solitario. Los republicanos comienzan a perder la paciencia, pero es Junts quien no cede.