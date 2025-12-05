Suscribete a
Hay algo que está roto en Barcelona, y no es nada concreto, es un aire, es una bolsa que hay que gritar para que te la den y policías que pervierten su misión usando las normas para borrar la Gracia y son cómplices de que el dolor se expanda

Salvador Sostres

Salvador Sostres

Barcelona

Ella estaba sufriendo y yo quería hacerle llegar mis flores. Hace días que pienso que todo lo importante ha de decirse con un perfume de Hermès y me desperté a las 7:30 con este verso de Serrat en la cabeza: «El camí fa pujada ... i a les vores hi ha flors» (el camino es cuesta arriba y en los bordes hay flores), y me pareció el principio de una idea. Entre Serrat y Hermès fui a parar al espacio mental de Calèche, el primer perfume femenino de la casa, obra maestra de Guy Robert en 1961. Pero dadas las circunstancias se me ocurrió que necesitaba la versión de 1992, Soie de Parfum. Más intensa, más directa y que dura más que cualquier ofensa y prevalece. No es un perfume descontinuado pero cuesta de encontrar, de modo que cuando dejé a mi hija en el colegio y salí en busca del tesoro con esa mezcla de emoción y ansiedad que da saber que hay algo muy bueno pero no estás seguro de si te estará realmente esperando. Fracasé en la tienda del paseo de Gracia y en El Corte Inglés, tanto el de Diagonal como el de plaza Cataluña. Volví a casa frustrado y un poco a la desesperada busqué por internet y vi que lo tenían en Druni, y que lo podía pedir a través Glovo, de modo que mi ánimo inmediatamente mejoró y escribí el verso de Serrat en un tarjetón para mandarlo todo junto cuando llegara.

