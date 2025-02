L'Escala (Gerona) se lleva íntegro el 89603, primer premio del Sorteo del Niño

El 89603, primer premio del sorteo de la Lotería del Niño, ha caído de forma íntegra en L'Escala (Gerona), dejando 200.000 euros por décimo. La administración de lotería de la localidad gerundense ha vendido de forma íntegra el el número galardonado. «¡Hemos vendido el Gordo del Niño! ¡Nos acaba de tocar!», ha exclamado al otro lado del teléfono Mónica Pons, una de las trabajadoras de la administración que ha vendido de forma íntegra el primer premio de la Lotería del Niño.

En L'Escala, localidad costera, no acababan de creerse esta mañana la suerte que han tenido y se amontonaban sobre un teléfono que no paraba de sonar. «Es el mejor regalo de reyes que podíamos tener», ha explicado a ABC Fèlix Pons, responsable de la administración L'Anxova Milionària desde hace más de tres décadas. «Es una muy buena noticia», ha insistido Fèlix, quien con las prisas ni siquiera ha tenido tiempo de descorchar el cava. Poco después, Pons confirmaba que, lástima, no se había quedado con ningún décimo premiado.

Según ha detallado el lotero, es la primera vez que dan un premio de esta envergadura. La naturaleza turística de la población, ha añadido, podría hacer que el premio estuviese muy repartido entre veraneantes y turistas. Algunos décimos se han vendido a través da participaciones como las que ha distribuido entre sus clientes el supermercado Alexis de Figueres. Según Pons, este establecimiento habría repartido unos 20 millones de euros en el barrio de los juzgados de la capital del Alt Empordà. «Es un cliente que compra cada año, estoy muy contentos por ellos», ha asegurado el responsable de la administración.

Celebración en L'Anxova Milionària ep

En total, desde la administración han vendido 40 series, lo que implica que se repartido hasta 80 millones de euros. Hasta la fecha, el premio más importante que había repartido la administración gerundense eran los 12,3 millones de euros de la Primitiva de 2014. «De los 500 décimos hemos vendido casi 400, todos a través de ventanilla», confirmaba el lotero al poco de conocer la noticia.

Pasada la una del mediodía, curiosos y vecinos, algunos de ellos con una sonrisa que dejaba poco espacio a la imaginación, se han acercado a L'Anxova Milionària para brindar con cava y fantasear con lo que harán con el dinero del premio en cuanto ajusten cuentas con la Agencia Tributaria.

Puedes comprobar si tu número del sorteo de la Lotería del Niño ha sido premiado rápida y fácilmente con el comprobador de ABC. Solo debes indicar el número de tu décimo, la cuantía o cantidad de dinero que has jugado para dicho número y pulsar el botón 'Comprobar'. En cuestión de segundos sabrás si has sido de los afortunados y, de serlo, cuánto dinero te ha tocado.

Cataluña es una de las Comunidades Autónomas más agraciadas en la Lotería del Niño y se ha llevado el primer premio hasta en 48 ocasiones, 34 de ellas en Barcelona. Este año, la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado prevé repartir 700 millones de euros entre todos los premios de la Lotería del Niño. Para ello, se han emitido 50 series, con 100.000 billetes cada una. Cada billete tendrá un coste de 200 euros, a razón de 20 euros el décimo.

El primer premio (el Gordo del Niño) reparte dos millones de euros por serie y, por tanto, 200.000 euros por décimo. El segundo premio de la Lotería del Niño está dotado con 750.000 euros por serie, 75.000 euros por décimo; mientras que el tercero se premia con 250.000 euros por serie, 25.000 por décimo.