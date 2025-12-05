A qué hora encienden las luces de Navidad en Barcelona y dónde están las calles iluminadas y belenes

Barcelona se adentra ya en las celebraciones de Navidad con una agenda repleta de actos emblemáticos. El Ayuntamiento prepara, año tras año, una programación que llena la ciudad de luces y acontecimientos para todo el mundo y la ciudad ofrece un sinfín ... de planes para los amantes de estas fechas.

Sin duda, las luces juegan un protagonismo total en este mes y son la perfecta excusa para que miles de visitantes acudan a pasear y, de rebote, hacer turismo y compras por los varios ejes comerciales de la ciudad, y no solo aquellos más céntricos o famosos. Su encendido, como siempre, acaba el día de Reyes

El alumbrado dedicado a la Navidad está, de hecho, repartido por todos los rincones de la ciudad, ya sea en los mismos lugares de siempre o en nuevas ubicaciones. El Consistorio ha añadido, además, novedades para este periodo navideño. Pero, ¿a qué hora se encienden las luces de Navidad en Barcelona? ¿En qué horario se mantienen encendidas y cuáles son las calles que están iluminadas? ¿Dónde se podrán ver los belenes en la capital catalana?

¿A qué hora se encienden las luces de Navidad en Barcelona?

El encendido de las luces de Navidad de Barcelona se producirá este jueves 28 de noviembre, un día antes del Black Friday, a las 18 horas con un impresionante espectáculo en el Paseo de Gracia, donde habrá cinco escenarios, proyecciones y pirotecnia. Allí se representará 'Solvern', una producción creada especialmente para la ocasión cuenta con artistas de danza urbana, rap y efectos visuales y pretende simbolizar la esperanza y la cohesión.

Aunque el encendido se celebrará oficialmente allí, a la misma hora quedarán abiertas el resto de luces de las calles de la ciudad y algunos distritos vivirán un acto paralelo de encendida. Así, por poner algunos ejemplos, en Les Corts la fiesta será en la avenida de Sant Ramon Nonat y en Nou Barris, en la plaza del centro comercial SOM Multiespai.

Calles de Barcelona con luces de Navidad

Las calles de Barcelona estarán iluminadas en función del día de la semana y de si es festivo o no. El día de la encendida el horario excepcional de apertura será a las 18 horas, pero el resto de días funcionarán desde las 17.30 horas. La gran novedad será que en esta ocasión el Ayuntamiento alargará su apagado, hasta dos horas más que el año pasado. Así en laborables las luces se apagarán a la 1 y en festivos, a las 2 de la madrugada.

Horario encendido luces de Navidad en Barcelona en 2024 De domingo a jueves: de 17.30 a 1 horas.

Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 17.30 a 2 horas.

Estas luces están presentes en sitios concurridos como Plaza Catalunya, Aragón, Gran Via de les Corts Catalanes, Balmes o ronda de Sant Pere. También se iluminará lugares como la Plaza de Urquinaona, la Avenida del Paralelo, Vía Layetana, la Rambla y también el paseo de Sant Joan (entre la avenida Vilanova y la Gran Via). El tramo recientemente urbanizado de la Diagonal, entre Bruc y Glòries, también tendrá iluminación nueva y otros de los puntos más especiales será el barrio de Torre Baró, que cotnará con un alumbrado inspirado en la película 'El 47'.

Además, entre las novedades de este año, destaca la colocación de 24 figuras luminosas, o tótems, de grandes dimensiones y que tendrán forma de renes, cajas de regalo o arcos de Navidad, por ejemplo. Igualmente, se estrenará una iluminación especial en 14 fachadas, como las de los mercados municipales.

Mención especial merece también el nuevo faro estelar, que se instalará en la plaza Sant Jaume tras un acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat y que estará encendido del viernes 29 de noviembre al 5 de enero. La estrella, de 20 metros y una amplitud de hasta 10,6 metros, se ha bautizado como 'Origen' y estará abierto cada día de 18.30 a las 22 horas, con un espectáculo cada media hora con luces y música original.

¿Dónde se pueden ver los Belenes en Barcelona?

Además, los belenes seguirán decorando Barcelona una Navidad más. La principal novedad de este año será que el habitual Belén de la plaza Sant Jaume no existirá, después de que se haya optado por la gran estrella. Este pesebre solía ser uno de los motivos de polémica de cada Navidad. Los aficionados a estas estampas, sin embargo, tienen otras alternativas en la capital catalana.

Así, como cada año, la Asociación de Pesebristas de Barcelona prepara un pesebre tradicional pero en esta ocasión en lugar de ubicarse en el patio del Museo Marés estará colocado en el patio de carruajes del Ayuntamiento, entre el 29 de noviembre y el 5 de enero. Este año, sus artistas prevén homenajear el centenario de la muerte del poeta Joan Salvat-Papasseit.

Además, el Monasterio de Santa María de Pedralbes tendrá otro pesebre, también en colaboración con la asociación pesebrista. Allí habrá dos grandes dioramas con escenas clave de la vida de Jesús, la Natividad y la Adoración de los Reyes Magos, que se podrán visitar entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero.