Page: «Duele que a algunos les podamos llamar socios; socio es a quien puedo dejar la llave de mi piso»

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, ha afirmado este sábado que «lo importante» es que los cambios y lo que propone el PSOE «le sirva a la gente», en un contexto económico difícil como el actual, «y no tanto lo que se piense dentro» del partido. En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE que se ha celebrado en Madrid, Paga ha dicho que «yo ya llevo muchos años en la vida pública, creo que hay que dedicarles muy poquito tiempo a los problemas internos de los partidos porque hay muchísima gente que en España lo está pasando mal, hay que ser conscientes de que vienen curvas, de que los tiempos por delante son difíciles para todo el mundo», ha añadido.

A su juicio, «lo verdaderamente importante es que los grandes partidos como es el PSOE o como son los partidos de alcance constitucional estén muy tranquilos dentro para conducirse en estos momentos turbulentos de la mejor manera posible, es lo que a mí me importa», y considera que «los cambios no hay que enfocarlos nunca en clave de lo que le interesa al PSOE para ganar elecciones, pues eso es exactamente lo que no le gusta a la gente», y ha señalado que «si esto es útil para para estabilizar, condicionar, mejorar la labor de gobierno, siempre es bueno para todos».

Noticia Relacionada Pedro Sánchez despacha los cambios en el PSOE en cinco minutos y se encomienda a las elecciones municipales Juan Casillas Bayo El presidente pide a los socialistas «ir a por todas», abraza la bandera verde e insiste en que prohibirán que los nuevos impuestos se trasladen a los consumidores

«El PSOE tiene muy interiorizado ahora mismo que las cosas están difíciles en España, que hay problemas económicos, que hay problemas de medio y de largo plazo, que muchas cosas están por encima de lo que podemos decidir nosotros y, por tanto, hoy el PSOE tiene una cosa clarísima» y es que «no hay que distraerse en clave interna», ha subrayado.

Si bien, a preguntas de los periodistas, ha destacado que «la ventaja de un partido como el PSOE o los grandes partidos constitucionales que tenemos estructura, andamiaje, que somos yo creo que ya un valor de Estado» es que «pueden sustituir con mucha gente valiosa a gente también valiosa», aunque ha insistido en que «lo verdaderamente importante no es, uno a uno, quiénes sean hoy elegidos, sino qué se decide y qué mensaje de serenidad y de confianza hay que trasladar a la opinión pública».

Page también ha remarcado la «fuerza inmensa» que tiene el PSOE en el ámbito local y en el ámbito autonómico de cara al escenario electoral más inmediato que serán los comicios municipales y autonómicos, en los que ha dicho que «estamos muy centrados».

«Y hay que centrarse en qué es importante, pero ya no solo para el futuro del partido», sino «para el país» en que «el PSOE conserve la fuerza, sobre todo el PSOE, que tiene una clara mentalidad de país y que cohesiona al país» para que «de las próximas elecciones salga un partido que apuesta por la estabilidad, por los valores constitucionales y que no se mete en aventuras», ha añadido.

Sobre algunos socios del Gobierno, ha dicho que le «duele» que algunos en su partido puedan llamar 'socios' del Gobierno a algunos partidos, porque «yo llamo socio a quien puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones» y se preguntó «a ver cuántos hay ahí».