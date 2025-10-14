Suscribete a
La Junta da por extinguido el incendio de Fasgar (León) tras más de dos meses desde su inicio

En la provincia se encuentran controlados los fuegos de La Baña y Manzanal del Puerto, al igual que el de Porto (Zamora), Arlanzón (Burgos) y Medina de Rioseco (Valladolid)

Efectivos trabajan en el incendio Fasgar, visto desde Tremor de Arriba, a 28 de agosto de 2025, en Igüeña, León, Castilla y León (España), en una imagen de archivo
León

La Junta ha dado por extinguido el incendio de Fasgar (León)más de dos meses después de que se originara por una descarga de rayos, según informa la web del Infocal consultada por Europa Press.

El portal registra su extinción a las 14.25 ... horas del lunes. Las llamas se originaron el 8 de agosto a las 17.24 horas y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis días después a las 10.58 horas.

