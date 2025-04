Las Cortes exigen financiación al Gobierno para extender la cobertura de la TDT sin dejar atrás a los pueblos

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una proposición no de ley del Grupo Popular, sólo con la oposición de los socialistas, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, ex de Ciudadanos, para que la Junta exija al Gobierno financiación para extender la cobertura de la televisión digital terrestre en todo el territorio de la Comunidad en aras de la igualdad de los ciudadanos, con el fin de no dejar atrás a los pueblos.

El proponente 'popular' Emilio José Berzosa ha denunciado que si fuera por el Gobierno el acceso a la TDT en Castilla y León estaría lejos de ser una realidad en zonas del medio rural, donde ha recalcado que es difícil disfrutar de la ultra calidad audiovisual si ni siquiera llegan a recibir la señal o lo hacen con interferencias.

De esta forma, el procurador del PP ha apelado al principio de igualdad de los ciudadanos y ha recordado que el dominio público radioeléctrico es una competencia exclusiva del Ejecutivo central, al que ha acusado, junto al PSOE, de «abandonar» a los pueblos, recoge Ical. Les ha recomendado que en lugar de «sudar» pensando quién será el próximo en declarar, lo hagan por la Comunidad.

Por el contrario, la socialista Laura Pelegrina ha aseverado que la Junta sobrevive mirando de reojo al Boletín Oficial del Estado y ha acusado al PP de querer generar «ruido» o «discordia». De esta forma, ha insistido en que los centros complementarios de la TDT son competencia de la Comunidad y ha recordado que el Gobierno cumple las directrices europeas sobre la TDT. De hecho ha precisado que el plan técnico nacional fija para 2025 la primera fase y deja la segunda para cuando el 95 por ciento de los equipos sean compatibles con los nuevos estándares de emisión.

La procuradora de Vox María Isabel Pérez ha respaldado la iniciativa, aunque con «pocas esperanzas» porque ha dudado de que el Gobierno vaya a solucionar problemas «reales», más aún en el mundo rural, tras lo sucedido con el 5G o ahora con la TDT. De esta forma, ha exigido que se garantice primero, antes de los avances, el acceso a la señal básica y electricidad para poder encender la televisión, porque ha denunciado que el Ejecutivo impone una transición tecnológica desde «oscuros despachos».

Noticia Relacionada Inversión en 'modernizar' las televisiones del campo para revertir el apagón digital Clara Rodríguez Miguélez Las ayudas llegan a más de 2.300 beneficiarios de 613 localidades que residen en lugares de la Comunidad con poca densidad de población

La 'sorianista' Vanessa García Macarrón ha reclamado un plan que acabe con las zonas de sombra en la cobertura y ayudas para actualizar los equipos. «No podemos permitir que la modernización se construya dejando atrás a los que viven en los pueblos», ha dicho, o que la tecnología sea un nuevo factor de exclusión, ya que ha señalado que las zonas rurales necesitan «justicia y respeto».

En nombre del Grupo Mixto, el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha desdeñado la iniciativa al cuestionar su interés para la Comunidad y ha pedido desbloquear la tramitación de la proposición de ley de publicidad institucional. En la misma línea se ha expresado Pablo Fernández (Unidas Podemos), quien tildó a los 'populares' de «comisionistas».

Finalmente, el procurador de Por Ávila Pedro Pascual ha denunciado los problemas de cobertura de la TDT o internet y pidió la intervención tanto de la Junta, como del Gobierno. «Tenemos ciudadanos que no pueden ver la televisión en sus casas» o que tienen que irse al punto más alto del pueblo para poder hacer o recibir llamadas telefónicas.