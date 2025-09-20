Suscribete a
Nadie

Me duele que nosotros mismos, en esta tierra, no rememos para nosotros mismos

Pleno de las Cortes de Castilla y León donde están representados todos los partidos
Ana Pedrero

Zamora

En las últimas elecciones nacionales, cuando Pedro Sánchez selló los pactos de la infamia con los Bildus, los nazionalistas y la ultraizquierda, un buen amigo manifestaba sentirse muy aliviado espetando «para que me roben los otros, prefiero que me roben estos». Como si la mierda ... de unos fuese mejor, de mayor calidad que la de los otros; como si el pillaje, la corrupción sobre nuestros lomos fuese más leve dependiendo de donde venga. «Yo prefiero que no me robe nadie», le contesté.

