Tudanca traslada a Ferraz la «pelota» de los cambios en las listas electorales La procuradora abulense Mercedes Martín y la diputada palentina Martínez Seijo siguen fuera

MONTSE SERRADOR Valladolid Actualizado: 11/03/2019 08:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sánchez advierte que perderá quien vaya en contra de las mujeres

El Comité Autonómico del PSOE reunido ayer en Valladolid, con su secretario general Luis Tudanca a la cabeza, optó por dejar las listas electorales a los próximos comicios generales, autonómicos y municipales tal y como fueron aprobadas por los órganos provinciales. Eso supone que, por el momento, no aspiran a revalidar sus cargos destacados nombres propios del panorama socialista. Entre ellos, la mano derecha en las Cortes regionales de Tudanca, como es la abulense Mercedes Martín. También se ha quedado sin opciones, aunque ya es un «clásico» que se ha repetido en los últimos comicios electorales y siempre acaba siendo «repescada», la diputada por Palencia y miembro de la Ejecutiva nacional, María Luz Martínez Seijo. De momento, el Comité Autonómico se «sacudió» las listas y optó por aprobar las remitidas por las nueve provincias tal y como llegaron a Valladolid, lo que supone que será el Comité Federal el que tendrá el último cartucho para ratificar o introducir cambios. Cabe pensar que al menos Martín y Seijo serán incorporadas a las candidaturas. Martín, porque ha sido durante toda la legislatura uno de los bastiones de Tudanca (el azote del consejero de Sanidad), y la palentina porque desde la dirección de Ferraz se apuesta porque los miembros de la Federal concurran en puestos de salida.

Las candidaturas aprobadas también confirman, en el caso de las Cortes regionales, la presencia como cabeza de lista de Patricia Gómez, alcaldesa de la localidad vallisoletana de Esguevillas de Esgueva, que consiguió más votos y desplazó a la segunda posición a Pedro González, presidente del Grupo y portavoz de Economía, quien ayer no podía evitar mostrar signos evidentes de disgusto.

El encuentro de los socialistas arrancó con una breve intervención de Luis Tudanca quien arengó a los suyos a darlo todo para afrontar «los próximos tres meses más decisivos que recordamos en esta tierra». El líder de los socialistas de Castilla y León reconoció que «estamos en un momento decisivo y ahora vamos a ver hasta donde somos capaces de llegar».

Y es que Tudanca siente que acaricia la presidencia de la Junta y habla ya de «un cambio histórico» que, no obstante, quiere hacer «de abajo hacia arriba si somos capaces de demostrar a nuestros vecinos que el PSOE es lo mejor que les puede pasar», y así ganar las municipales y las autonómicas. En cualquier caso, también se mostró convencido de que «o gobierna el PP o gobierna el PSOE, no hay más opciones». En este punto, el secretario autonómico arreció en sus críticas contra un PP que «se ha quitado la máscara, los complejos y se va a la ultraderecha». «Ahora volverán a ponerse la piel de cordero pero ya no engañan a nadie porque sabemos que aunque la derecha se vista de seda, derecha se queda y es la que vamos a derrotar», sentenció. Y añadió: «Tenemos el deber de aprovechar esta oportunidad».