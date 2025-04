Tudanca, tras pensar su dimisión: «Sigo en pie; sigo adelante»

Después del sofocón de la noche electoral, cuando llegó a insinuar que, tras la pérdida de las elecciones, abandonaba, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ayer se recompuso y acabó con cualquier duda: «Sigo en pie y adelante, como responsable del PSCL y liderando este proyecto». No han sido días fáciles para el dirigente socialista después de perder unas elecciones autonómicas, que ganó en 2019, y de haberse dejado siete procuradores. Es más, reconoció que en la noche del domingo valoró el dimitir pero «me he quedado por el apoyo unánime del partido». «Había que reflexionar y pensar; no siempre tengo claro qué hacer, tengo dudas», confesó. Pero, tras dos días de meditar sobre su futuro y, sobre todo, tras el respaldo de sus compañeros, «de abajo a arriba», incluido Ferraz, Tudanca sigue al frente de la nave socialista en Castilla y León.

Lo dijo ayer, tras la reunión de los dos máximos órganos del partido en la Comunidad, el Consejo Territorial y la Ejecutiva autonómica, en los que se analizaron los resultados electorales y se diseñó la estrategia a seguir en las próximos semanas, mientras PP y Vox se enredan en cómo dar forma al futuro Gobierno autonómico. Y con esos primeros pasos, Tudanca, incluso, se adelantó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (este lo anunció después) cuando reclamó al PP un cordón sanitario a Vox, no sólo en Castilla y León, sino en toda España, para acabar con los gobiernos que tienen el apoyo de la formación de Abascal, como sucede en Palencia, Aranda de Duero o El Espinar. Sólo a partir de ese momento se podría plantear una abstención de los socialistas para que el PP gobierne Castilla y León, aunque tampoco Tudanca quiso, ni mucho menos, confirmar esa posibilidad: «Cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese río», se limitó a señalar. Anunció, eso sí, que cualquier decisión en este sentido «la tomarán los militantes», y advirtió al PP de que «abandone toda esperanza» de dividir al PSOE con el debate de la abstención, aunque aseguró respetar las opiniones que se han planteado en esta dirección, como la de los alcaldes de Valladolid y de León.

De todas formas, el líder socialista se mostró convencido de que «el PP va a pactar con Vox , le van a meter en el Gobierno, no tengo ninguna duda». «El señor Mañueco le dará a Vox todo lo que le pida», añadió. Y reclamó respeto para los socialistas, al tiempo que recordó cómo en 2019, cuando ganaron las elecciones «el PP ni siquiera se planteó la posibilidad de gobernar con el PSOE».

Por último, Tudanca se mostró sorprendido de que ahora el candidato popular «se ponga digno» al señalar que las negociaciones se llevarán desde Castilla y León cuando «fue Teodoro García Egea (el secretario generald e los populares) el que negoció a escondidas en 2019».