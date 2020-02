La «tractorada» toma León Cientos de vehículos agrícolas y miles de personas llevan la reivindicación del campo a las calles de la ciudad

El campo leonés ha superado hoy las expectativas de la convocatoria conjunta hecha por las organizaciones agrarias (Asaja, UCCL, UGAL- UPA y COAG) y logrado reunir en la calles de la capital a unos centenares de tractores y miles de personas que se sumaron a una movilización que cambió la estampa habitual de la ciudad por un reguero incesante de vehículos agrícolas que se extendió durante más de dos horas por el centro en una sonora pero tranquila protesta.

Numerosos carteles con frases alusivas a problemas concretos del sector en la provincia y otros más genéricos han acompañado una marcha kilométrica, colorida y ruidosa encabezada por una gran pancarta con el lema «Por el futuro de la agricultura y la ganadería de León». Detrás de ella se han situado los responsables de las organizaciones convocantes, satisfechos de la respuesta lograda en una cita reivindicativa en la que hicieron gala de una unidad que no se repetía desde octubre de 2009, informa Ical.

Cientos de personas han contemplado el discurrir la marcha, que suscitó comentarios y reflexiones varias, tanto los asistentes «de acera» como de los ciudadanos que se han visto sorprendidos por la «invasión» de los tractores. «Anda que no hay agricultores en León»,ha comentado una viandante, mientras otras expresaba su apoyo a la manifestación: «Hay que salir y gritar y decir las cosas. Si no, ¿Cómo nos escuchan?». «Hay muchas maneras de solucionarlo, pero no quieren», ha añadido otro. «El intermediario es el que está ganando dinero», ha afirmado un asistente al que otro añadió «los catalanes sí que miran por su tierra».

«Trabajar toda la vida para que mis hijos tengan que sufrir esto» rezaba una de las pancartas colgadas en los tractores; uno de los cuales iba acompañado de un ataúd y una corona de flores para lamentar que «El regadío de La Valduerna y el campo leonés se mueren» y aunque -al contrario que en la reciente manifestación del 16F- la presencia reivindicaciones autonomistas ha sido muy escasa, en la pancarta del tractor que cerró el desfile se podía leer: «Coletas, ‘apreta’ tú, zampón. Lexit».

Precios, seguros y una fiscalidad justas, una Política Agraria Común (PAC) al menos similar a la actual, el impulso de las infraestructuras y la modernización de regadíos y medidas para lograr el relevo generacional son algunas de las peticiones que planteaba la movilización y que, por escrito, se entregaron al subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, y al delegado territorial de la Junta, Juan Martínez Majo, en las dos paradas que ha hecho la «tractorada» en el recorrido iniciado en la plaza de Guzmán.

La Subdelegación del Gobierno ha rebajado hasta unos 500 la cifra de vehículos agrícolas participantes, que los promotores situaron en 800 y algunos asistentes elevaron a un millar. Respecto a los manifestantes, la Subdelegación los ha situado en unos 2.500. Los organizadores hablaron de 4.000 asistentes.

El éxito de esta manifestación -que al secretario general de UGAL-UPA, Matías Llorente, le recordaban las tractoradas de 1976-, demuestra, a su juicio, que «el campo y la ganadería están muy, pero que muy jodidos y a ver si con esta unidad en León y en toda España conseguimos que ser agricultor o ser ganadero sea una profesión digna y que nuestro mundo rural siga vivo, para poder residir en él».

El secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, ha mostrado gratitud por el apoyo recibido y por la presencia de «una amplia y digna representación del sector en nuestra provincia que hoy estamos aquí defendiendo lo nuestro». «Creo que va a ser un punto de partida», ha apuntado antes de recordar que en la de 2009 sí se logró alguna mejora en las condiciones del sector.

El responsable de UCCL en León, Juan Antonio Rodríguez, ha descrito la jornada como «un gran día para el campo de León». «El Gobierno tiene que tomar nota y empezar a dar soluciones y dejar de poner parches. Tenemos el apoyo de la sociedad, estamos en el foco mediático y ahora le toca mover ficha al Gobierno para que la agricultura y la ganadería sigan teniendo futuro en toda España».

Por su parte, el presidente de Ucale-Coag en León, Apolinar Castellano, ha agradecido la respuesta masiva del sector «dando a entender que el campo necesita la ayuda de todas las administraciones». A su juicio, no se puede permitir «no poder vivir de lo que cultivamos día a día». «Esperemos que las administraciones nos escuchen y seamos capaz de sacar adelante esta provincia que tan muerta tenemos».

Cabe recordar que Ponferrada acogerá este sábado, con salida desde el estadio del Toralín a las 11.30 horas otra movilización convocada por los mismos colectivos.