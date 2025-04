Una 'road movie' para denunciar la opresión en el Irán contemporáneo

El director iraní Panha Panahi ha presentado en rueda de prensa la película con la que debuta en el largometraje, Hit the Road (Jadde Khaki), que hoy ha tenido su estreno en España en el marco de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, donde compite en Sección Oficial por la Espiga de Oro. «Es un placer estar aquí, en un festival del que tanto he oído hablar a mi padre», ha comentado durante el encuentro el cineasta, hijo de Jafar Panahi, que en 2003 se alzó con la Espiga de Oro de la 48 Seminci por Sangre y oro. El último pase en Seminci de su ópera prima, que recientemente ha ganado el premio a la mejor película en el Festival de Londres, tendrá lugar mañana martes, a las 19.30 horas, en los Cines Broadway.

El filme retrata la experiencia a la que se enfrentan decenas de personas en la actualidad al tener que cruzar de manera ilegal la frontera entre Irán y Turquía. «La película surge de mi inquietud de poder transmitir al mundo entero la situación que está viviendo mi país y cómo las personas, injustamente y por motivos diversos, están intentando escapar para tener la libertad de ser quienes son», ha señalado Panahi. El director se inspiró en las vivencias de un amigo suyo para dar forma a la historia de una familia que atraviesa todo el país para llegar a ese punto y despedir al hijo mayor.

«Esta película se creó de forma muy silenciosa, porque si no, podíamos tener problemas», ha explicado el director, que para poder rodarla solicitó al gobierno de su país el permiso de película de vídeo y no de cine, lo que impide, según las leyes, su estreno en las salas de Irán. «Con esta opción sabíamos que la puerta de los Oscar estaba cerrada, pero si hubiese elegido la otra, me hubieran dicho qué película hacer, y entonces ya no sería mía, así que ni lo intenté», ha declarado. «Aun así, me han obligado a cambiar y quitar cosas, pero, de todas formas, la película se podrá ver en cualquier parte del mundo… excepto en mi país de origen», ha lamentado.

«En cada lugar en que se ha proyecto Hit the Road, el público ha conectado con un personaje en particular» , ha manifestado el cineasta iraní, «en algunos países notaba que los espectadores conectaban más con el padre, otros con la madre y a otros les inquietaba el hermano mayor». «Pero había algo en común: todos se enamoraban del niño protagonista», ha afirmado.

Ese niño es interpretado por Rayan Sarlak. «Es un pequeño actor conocido por trabajar en una serie que ha tenido mucho éxito en Irán y que yo no había visto» , ha relatado, «pero cuando preguntaba a mi alrededor por quién podría interpretar el papel, todo el mundo le señalaba a él, y la conexión ha sido total, no se equivocaban». Sobre otra conexión, la suya con el público, Panahi ha dicho que esperaba que llegase «poco a poco, tras varias películas». «Ha sido una grata sorpresa que el espectador captase lo que yo quiero decir ya con mi primera película», ha confesado.