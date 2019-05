Elecciones Generales 28-A El PP de Castilla y León presume de ser centro El líder popular Alfonso Fernández Mañueco reivindica su oferta desde «la moderación» para recuperar la confianza lograda en el pasado

Con el cronómetro ya en marcha para la nueva cita con las urnas en menos de un mes y después del severo correctivo que el domingo recibió el Partido Popular a nivel nacional, ayer en Madrid momento de reflexión, expiar culpas, hacer propósito de enmienda y, sin tiempo que perder, intentar evitar que se repita la debacle que en las generales ha dejado a los de Pablo Casado con tan sólo 66 escaños en el Congreso en el que es el peor resultado de su historia. «Como es obvio, no es ni el esperado, no el pretendido» ni el que se corresponde con el «esfuerzo», reconoció a las puertas de la sede de Génova el presidente del PP en la Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su primera valoración tras el escrutinio de este 28-A. Eso sí, marcó distancia con lo que ocurrirá en la cita a menos de un mes vista y se mostró «convencido» de que «en Castilla y León, en las municipales y autonómicas no va a volver a ocurrir». Y también trazó una línea en cierto modo divisoria con el discurso nacional mantenido hasta ahora al dejar claro que en Castilla y León la «moderación» es una seña de identidad que ni se ha perdido ni se va a perder.

«Vamos a ganar las elecciones» del próximo 26 de mayo, subrayó Fernández Mañueco antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional del partido, al que también acudió, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. «¿Por qué?», se preguntó el barón popular, quien respondió que varios son los motivos para esa afirmación, empezando por la ineficacia demostrada de la fragmentación del voto. En primer lugar, sostuvo, «porque ya son conscientes muchos de los votantes de que la división perjudica a la alternativa de centro-derecha». Es más, aseguró que «hoy mismo muchas personas» ya «ponen de manifiesto» esa «confianza que demostramos todos los días» en la gestión tanto de la Junta como de numerosos ayuntamientos.

Sin olvidar, añadió, que «somos el único partido que estamos en todo el territorio» y ya antes de pasar por las urnas tiene garantizadas cerca de 500 de las 2.248 alcaldías debido a que otros partidos no han presentado candidaturas completas en ellos.

También, añadió, «porque en Castilla y León la gente conoce al PP, nos identifica». «Sabe cómo gestionamos, cómo hacemos las cosas», esgrimió el dirigente popular, quien incidió en que, como aval presenta que «somos modelo de éxito, de referencia» en materias como educación, sanidad, servicios sociales o atención a los mayores. «Es mucho lo que tenemos que conservar», advirtió Fernández-Mañueco, antes de insistir en que «vamos a ganar las elecciones municipales y autonómicas de dentro de un mes».

Por lo que a su carrera electoral particular se refiere, el también candidato a la Presidencia de la Junta incidió en que «yo, cuando me presento a las elecciones, voy a ganar, a jugar el partido. Quiero llevarme todos los puntos». «A partir de ahí, ya hablaremos», respondió ante si la pregunta de si pactará con Vox en caso de posibilidad y necesidad tras el 26-M.

Y en ese giro al centro que ayer verbalizó Pablo Casado llamando por primera vez a Vox «ultraderecha», Fernández Mañueco ya había defendido antes de la reunión que su oferta en Castilla y León se basa «en la moderación».

«Hablar de la gente»

Y, desde ahí, se dirigen «a todas las personas del centro y la derecha para que confíen, como han hecho en el pasado, en nosotros». Pues, si a nivel nacional la caída del PP ha sido generalizada, en la Comunidad tampoco han escapado al castigo de las urnas y la fragmentación del voto en ese espectro, perdiendo por primera vez en 33 años (desde las generales de 1986) la mayoría de que había gozado.

«Analizar la estrategia» de cara al futuro, uno de los objetivos de la reunión ayer en Génova, para ver «fortalezas y debilidades», apuntó Fernández Mañueco, quien puso de relieve que en Castilla y León llevan «centrados desde hace mucho tiempo en las personas». Y ahí se tienen que enfocar, a «hablar de la gente» y sus «problemas», pues, consideró, «no hay nada más aburrido» en una campaña y que «más te aleje de la gente» que «hablar de los partidos y los líderes políticos».

Fernández Mañueco desechó que la presencia de Pablo Casado en la próxima campaña les pueda perjudicar. «Tengo que poner en valor algo que es muy importante: «Pablo Casado es de Castilla y León», respondió el dirigente popular. Señaló que la reunión de ayer era para «hablar de la gente» y de «las estrategias que tenemos que desarrollar para recuperar la confianza de la gente» y «no» para hacerlo de las «personas», además de subrayar que Casado «es el presidente» del partido.

Del Olmo: «Vamos a remontar»

Por su parte, la consejera de Hacienda y candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, considera «totalmente absurdo» cuestionar la continuidad de Pablo Casado al frente del PP y achacarle «los pésimos resultados cosechados por este partido en las elecciones generales cuando sólo lleva nueve meses dirigiendo a los populares.

«Creo que se puede remontar, pero hay que trabajar» indicó, para interpretar que es resultado puede deberse a que se ha gobernado con mayorías absolutas y, «en algún caso, a veces pecando de cierta soberbia». “No lo somos, somos un partido cercano», quiso matizar, «pero a veces aparentamos lo que no somos», por lo que invitó en estas semanas que quedan hasta las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo a demostrar a la gente que son «un partido de centro, y que pone en el centro a las personas».