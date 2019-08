El posible afectado por listeria en Segovia evoluciona «favorablemente» Un hijo del paciente estuvo en tratamiento por esta enfermedad en la capital andaluza El hombre de 57 años es natural de Sevilla y afincado en Ayllón (Segovia)

Después de que el pasado martes la Junta de Castilla y León pusiera en marcha la alerta alimentaria al detectar varios envíos de la carne mechada contaminada con listeria en un establecimiento de San Rafael (Segovia), Sanidad estudia ahora un posible caso de una persona afectada también en la provincia segoviana.

Se trata de un hombre de 57 años, natural de Sevilla y afincado en Ayllón, que ingresó la noche del pasado domingo en el hospital con dolor de cabeza, gases, náuseas y un fuerte malestar. Inmediatamente se procedió a realizarle un cultivo para averiguar si podría tener la bacteria listeria que tanta alarma está generando en los últimos días en España. En Andalucía ya se supera el centenar de casos -hay otros 500 en estudio- y fuera de esa comunidad ya se han registrado otros dos en Extremadura y Madrid. Todos ellos habrían consumido carne mechada comercializada con el nombre «La Mechá», cuya sede está en la comunidad andaluza, pero que distribuye además a otros puntos del país.

Dos circunstancias

Ese mismo producto ingirió en Sevilla la pasada semana el hombre ingresado en el Hospital General de Segovia con síntomas que podrían ser compatibles con la listeria. Así lo confirmó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una visita a la provincia segoviana, donde, además, aseguró que el paciente evoluciona «favorablemente». Por el momento, se considera un caso sospechoso por «dos circunstancias», aseguró el jefe del Ejecutivo autonómico. «Primero, porque este hombre comió junto a su hijo de la carne contaminada en Sevilla. Y segundo, porque su hijo ha estado en tratamiento en la capital andaluza y sí le diagnosticaron esta enfermedad, con lo que es uno de los 131 casos confirmados en esa Comunidad», explicó.

Sanidad insiste en que aún no está diagnosticado y que habrá que esperar como mínimo al viernes para conocer el resultado de las pruebas realizadas al paciente. Se trata de lo que clínicamente se conoce como un «caso probable» y, por el momento, no ha ingresado ninguna persona más con síntomas compatibles con la listeriosis en la región, aunque ayer la Consejería estaba recabando todos los datos posibles. De ser positivo, el del hombre sevillano afincado en Ayllón sería el primer caso registrado en Castilla y León dentro del brote desatado en los últimos días en España. No obstante, Mañueco quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población porque esta enfermedad «no se transmite por contagio humano sino por el consumo de esta carne contaminada».

El caso analizado no tiene ninguna relación con el establecimiento de San Rafael, también en la provincia segoviana, donde han llegado cuatro envíos de la carne «La Mechá», de los que tres podrían estar contaminados, ya que se habían elaborado con posterioridad al mes de mayo y su fecha de caducidad es de tres meses.

Respecto a esos lotes detectados, el presidente de la Junta destacó que aquellos productos «sospechosos» de la marca comercial La Mechá «ya se han retirado, a pesar de que no se ha demostrado que estuviese contaminada». Fue el propio distribuidor el que advirtió al establecimiento segoviano para que apartase el producto del mercado, mientras que el Gobierno autonómico exigió de forma inmediata una inspección en la empresa que comercializa la carne contaminada. Además, la administración regional aconsejó a los ciudadanos que pudieran tener en sus domicilios envases del producto que se abstengan de consumirlo y que si presentan alguna sintomatología, acudan a un centro sanitario.

19 afectados en 2019

Una vez que se tuvo conocimiento de la presencia del producto en San Rafael, Sanidad procedió a activar el procedimiento de Gestión de la Red de Alerta Rápida Alimentaria. A partir de ese momento, cualquier persona que acuda a un hospital o centro médico con síntomas sospechosos de listeria se le realizarán las pruebas necesarias para detectar la bacteria, explicaron desde Sanidad.

La listeriosis es una enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes que suele aparecer de forma esporádica. El pasado año se registraron en Castilla y León 37 casos de listeriosis y, según los datos de la Consejería de Sanidad, hasta el 20 de agosto de este año han sido 19.