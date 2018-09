El Observatorio contra la LGBTfobia se personará como acusación popular por la muerte del transexual de Valladolid El colectivo reclamará que se aplique el agravante de odio

El Observatorio Español contra la LGBTfobia anunció este lunes que se personará como acusación particular en el presunto homicidio del transexual de Valladolid Francisco Javier U.P., más conocido como «Ely», que murió este fin de semana tras 41 días en coma en el Hospital Río Hortega de Valladolid, al no superar las graves lesiones sufridas por una paliza realizada por un menor de 15 años.

«Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia nos personaremos como acusación popular en la causa abierta contra el chico de 15 años, identificado como culpable de la paliza que sufrió «Ely», para exigir justicia, que su homicidio no quede impune por la edad del infractor y que sea considerado delito de odio. Es innegable el evidente componente de transfobia en este asesinato y nos aseguraremos de que así sea, a pesar de que la policía descartaba que fuese un delito de odio, como decían algunos medios de comunicación», destacó Paco Ramírez, director del Observatorio.

«Hoy en día, resulta muy barato insultar o agredir a una persona por su orientación sexual o por expresión de género en nuestro país. ¿Será igual de barato asesinarla? ¿Se aplicará en este caso el agravante de odio, o nuestros jueces seguirán como hasta ahora ignorando o aplicando con cuentagotas esta forma penal? ¿Habrá impunidad o excesiva levedad en este asesinato por la edad penal del encausado? Estas y otras muchas preguntas son las que intentará este Observatorio solventar en el juicio, y buscar justicia en memoria y recuerdo de la víctima y, sobre todo, que dejemos de ser considerados ciudadanos de segunda categoría a la hora de obtener una justicia sin prejuicios y equitativa», agregó Ramírez.